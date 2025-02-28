«Необходимо понять, насколько доступна медицинская реабилитация в регионе и что нужно сделать для того, чтобы она стала более эффективной». Депутаты ЗакСО в рамках выездного заседания комитета по соцполитике посетили лечебные учреждения

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) в рамках выездного заседания комитета по социальной политике 27 февраля посетили лечебные учреждения, которые занимаются восстановительным лечением пациентов после перенесённых инсультов, травм и неврологических заболеваний.

По мнению спикера ЗакСО Людмилы Бабушкиной, формат выездных заседаний комитетов позволяет обсуждать на местах вопросы и проблемы, которые будут учитываться в дальнейшем при принятии законов.

Площадками для нынешнего заседания комитета по соцполитике стали Клиника Института мозга в Березовском и Центральная городская клиническая больница № 3 в Екатеринбурге. Парламентарии оценили современные методы и подходы к восстановительному лечению.

«Сегодня в ходе рабочего выезда нам удалось ознакомиться с процессом оказания реабилитационной помощи. Учреждения, которые мы сегодня посмотрели, являются базовыми методическими центрами. Задача депутатов совместно с Минздравом и ТФОМСом в ближайшее время изучить и рассмотреть реализацию этого направления в отдалённых территориях и небольших муниципалитетах. Необходимо понять, насколько доступна медицинская реабилитация сегодня в регионе, и что нужно сделать для того, чтобы она стала более эффективной», —отметил председатель комитета по соцполитике ЗакСО Вячеслав Погудин.

Жители региона после перенесённых инсультов, травм и неврологических заболеваний, в рамках обязательного медицинского страхования могут пройти все этапы и виды восстановительного лечения, получив до 300 часов реабилитационной нагрузки в течение одного года. В системе трёхэтапной реабилитации задействовано 29 медицинских организаций.

Клиника института мозга является ведущим научно-исследовательским и лечебно-диагностическим центром в регионе, где оказывают помощь пациентам с последствиями наиболее тяжёлых поражений нервной системы в результате травм и инсультов. 70% госпитализаций в клинику обеспечивается в рамках системы ОМС. В составе клиники круглосуточный стационар, отделение реанимации и интенсивной терапии, дневной стационар, амбулаторное отделение медицинской реабилитации, телемедицинский центр, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, а также амбулаторно-поликлиническое отделение. Клиника имеет собственный образовательный центр.

Второй площадкой, где депутаты изучили методы реабилитационного лечения, стала ЦГКБ № 3. Здесь оказывают помощь пациентам с нарушениями функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также с заболеваниями центральной нервной системы. Медики реабилитационного отделения помогают пациентам вернуться к активному образу жизни и физическому труду через восстановление амплитуды и точности движений, профилактику и лечение контрактур, увеличение силы конечностей.

Напомним, на 40-м заседании ЗакСО под председательством Людмилы Бабушкиной была утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Свердловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Благодаря программе значительно расширен перечень услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования.