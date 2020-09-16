Немецкое издание анонсировало санкции Евросоюза против Шувалова, Абрамовича и Усманова из-за отравления Навального

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что Евросоюз может ввести санкции против Романа Абрамовича, Алишера Усманова, а также бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.

«Российский оппозиционер Алексей Навальный, из-за отравления которого "Новичком" сейчас обсуждают новые санкции против России, сам часто призывал Запад к более жёстким карательным мерам. Например, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. В своей трансляции на YouTube, которая имеет многомиллионную аудиторию и сделала Навального опасным противником президента Путина, он сказал, что многие россияне ожидали, что "британцы наконец накажут олигархов". Он назвал три имени: Романа Абрамовича и Алишера Усманова, двух миллиардеров, которые инвестировали и жили в Лондоне в течение многих лет, а также Игоря Шувалова, тогдашнего заместителя премьер-министра, а теперь главы Внешэкономбанка, где Навальный обнаружил роскошную квартиру в правительственном районе Лондона», — говорится в материале.

По мнению Frankfurter Allgemeine Zeitung, санкции против Абрамовича, Усманова и Шувалова смогут существенно повлиять на ситуацию.

«Если британское правительство "выбросит" этих троих, сказал Навальный, это нанесёт ущерб режиму Путина. Личные санкции против столпов власти являются признаком того, что Запад серьёзно настроен "замедлить деятельность путинской элиты" и что многие люди в России поддерживают это, сказал он в октябре прошлого года», — отмечает издание.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России. Москва это опровергает. Наличие яда из группы «Новичок» в организме Навального также подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции.