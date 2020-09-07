Немецкие врачи вывели Алексея Навального из медикаментозной комы

Врачи немецкой клиники Charite вывели Алексея Навального из медикаментозной комы. Российского оппозиционного политика также отключили от аппарата ИВЛ, он самостоятельно дышит и уже реагирует на слова окружающих.

«Слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления», — цитирует заявление медиков Znak.com.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, после чего оппозиционера госпитализировали, он впал в кому. Сейчас он находится в Берлине в клинике «Шарите». 2 сентября правительство Германии объявило, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Жена Алексея Навального Юлия на предложение доктора Леонида Рошаля к Врачебной палате Германии о создании общей рабочей группы российских и немецких медиков для оценки причин состояния Навального заявила, что российские медики больше не будут иметь отношения к лечению её мужа.