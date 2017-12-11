«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов премии. Известно, что в этой номинации также будут представлены фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» о правлении Красных Кхмеров в Камбодже, кинокартина Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина» о трансгендере, криминальная драма «На пределе» немецкого режиссёра Фатиха Акина и «Квадрат» Рубена Эстлунда, который уже имеет «Золотую пальмовую ветвь» 70-го Каннского кинофестиваля. Награждение победителей должно пройти 7 января в Лос-Анджелесе.

В ноябре «Нелюбовь» получила главную награду Недели российского кино в Лондоне — «Золотого единорога». Кроме того, фильм отметили за лучший сценарий, а Марьяну Спивак, которая сыграла одну из главных ролей в фильме, признали лучшей актрисой.

В мае Звягинцев получил за фильм приз жюри на Каннском фестивале. Также картине присудили главный приз на международном фестивале в Мюнхене (Filmfest München). Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на премию «Оскар».

По словам продюсера кинокартины Александра Роднянского, «Нелюбовь» стала его третьим совместным проектом со Звягинцевым, в котором «режиссёр исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод». По сюжету у супругов, которые находятся на грани развода, исчезает 12-летний сын Алёша.

«Нелюбовь» является совместным проектом России, Франции, Бельгии и Германии. Фильм был снят без государственной поддержки. Спонсором выступил предприниматель и продюсер Глеб Фетисов.