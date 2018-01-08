«Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония награждения кинопремией «Золотой глобус», пишет «Дождь».

Победителем в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» стала картина «На пределе» немецкого режиссёра Фатиха Акина. «Нелюбовь» российского режиссёра Андрея Звягинцева, вошедшая в шорт-лист премии, в итоге осталась без награды.

Лучшим драматическим фильмом был назван «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, картина также получила награду за лучший сценарий.

В номинации «Лучший актёр драматического фильма» «Золотой глобус» достался Гари Олдману за роль в картине «Тёмные времена». Номинантами также были Том Хэнкс («Секретное досье»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

В номинации «Лучшая актриса драматического фильма» победила Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». С ней соперничали Джессика Честейн («Большая игра»), Салли Хокинс («Форма воды»), Мэрил Стрип («Секретное досье») и Мишель Уильямс («Все деньги мира»).

«Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр» получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды», за музыку к этому фильму награду завоевал французский композитор Александр Деспла.

Награду за «Лучшую женскую роль в комедии/мюзикле» получила Сирша Ронан за роль в «Леди Бёрд», фильм также завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл».

Лучшим мини-сериалом признали «Большую маленькую ложь», премию за лучшую женскую роль в мини-сериале получила Николь Кидман, лучшим актёром второго плана стал Александр Скарсгард.

В номинации «Лучший драматический сериал» «Золотой глобус» получил «Рассказ служанки», обойдя «Игру престолов».