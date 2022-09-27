Нелегальных мигрантов Нижнего Тагила просят покинуть страну до 12 октября

Полиция Нижнего Тагила обратилась к иностранным гражданам с просьбой продлить миграционные документы и урегулировать свой правовой статус в стране. Если иностранец не выполнит это требование до 12 октября 2022 года, его депортируют.

«Органы внутренних дел свердловского гарнизона будут осуществлять контроль за своевременным выездом из страны иностранных граждан, не продливших миграционный учёт. Сотрудники полиции при выявлении нарушителей примут меры по привлечению их к ответственности, установленной действующим законодательством», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», требование связано с исполнением указа президента РФ от 15 июня 2021 года № 364 и распоряжения правительства РФ от 20 мая 2022 года № 1253-р.