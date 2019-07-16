Неизвестные угрожают «ликвидацией, как в Чечне», ресурсному центру ЛГБТ в Екатеринбурге

На почтовый ящик екатеринбургского ресурсного центра ЛГБТ+ поступили угрозы от неизвестного лица, представившегося «Пилой». Аноним утверждает, что он занимался «ликвидацией геев в Чечне и на Украине». Он требует закрыть центр до 1 августа и перевести остаток финансовых средств, в том числе и с личных счетов сотрудников, в благотворительный фонд «Подари жизнь».
Анонимный отправитель грозит, что в случае невыполнения его требований с сотрудниками и членами фонда произойдёт «кое-что очень плохое и печальное». Об этом Znak.com рассказала пресс-секретарь центра Алла Чикинда.
«Вы же не хотите, чтобы мы поступили так же с вами или даже хуже, как, например, с дружками волонтёра Российской ЛГБТ-сети Давида Истеева. когда их квартирка почти превратилась в фарш или педофилом-ЛГБТ-правозащитником „ЛГБТ Солидарности“ из Пятигорска Артёма Шитухина, когда после нашей охоты он успел убежать в Нидерланды, но если он бы опоздал, его бы в живых не было))). Мы также ликвидировали геев в Чечне и на Украине, вы можем повторить это с вами — вы будете следующими жертвами в нашей игре, если не выполните наше условие. Время пошло!» — говорится в письме (орфография и пунктуация автора сохранены).
В письме также содержится ссылка на сайт «Пилы». На интернет-странице размещена зашифрованная угроза: фото ресурсного центра, изображение бомбы, окровавленное тело и могильный камень.
Сотрудники фонда незамедлительно обратились в правоохранительные органы и центр противодействия экстремизму, чтобы они проверили содержимое сообщения на разжигание ненависти либо вражды. IT-специалист ресурсного центра написала жалобу провайдерам на домен этого сайта. Выяснилось, что он частично заблокирован на территории РФ.
По словам Аллы Чикинды, «Пила» систематически рассылает угрозы разным отделениям ЛГБТ-сообщества в других городах. Но однозначной информации, представляет ли интернет-террорист реальную опасность для окружающих, нет.
«На момент подготовки к размещению на сайте этой новости никаких заявлений или сообщений сотрудникам полиции из центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД не поступало. Вполне возможно, что его направили обычно почтой либо не на прямой электронный адрес ЦПЭ. В случае если такие обращения всё-таки поступят, они будут зарегистрированы в установленном порядке и в установленные законодательством 30 суток по ним проведут проверку с принятием по её завершении обоснованного решения», — сообщил Znak.com глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых