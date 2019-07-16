Неизвестные угрожают «ликвидацией, как в Чечне», ресурсному центру ЛГБТ в Екатеринбурге

На почтовый ящик екатеринбургского ресурсного центра ЛГБТ+ поступили угрозы от неизвестного лица, представившегося «Пилой». Аноним утверждает, что он занимался «ликвидацией геев в Чечне и на Украине». Он требует закрыть центр до 1 августа и перевести остаток финансовых средств, в том числе и с личных счетов сотрудников, в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Анонимный отправитель грозит, что в случае невыполнения его требований с сотрудниками и членами фонда произойдёт «кое-что очень плохое и печальное». Об этом Znak.com рассказала пресс-секретарь центра Алла Чикинда.

«Вы же не хотите, чтобы мы поступили так же с вами или даже хуже, как, например, с дружками волонтёра Российской ЛГБТ-сети Давида Истеева. когда их квартирка почти превратилась в фарш или педофилом-ЛГБТ-правозащитником „ЛГБТ Солидарности“ из Пятигорска Артёма Шитухина, когда после нашей охоты он успел убежать в Нидерланды, но если он бы опоздал, его бы в живых не было))). Мы также ликвидировали геев в Чечне и на Украине, вы можем повторить это с вами — вы будете следующими жертвами в нашей игре, если не выполните наше условие. Время пошло!» — говорится в письме (орфография и пунктуация автора сохранены).

В письме также содержится ссылка на сайт «Пилы». На интернет-странице размещена зашифрованная угроза: фото ресурсного центра, изображение бомбы, окровавленное тело и могильный камень.

Сотрудники фонда незамедлительно обратились в правоохранительные органы и центр противодействия экстремизму, чтобы они проверили содержимое сообщения на разжигание ненависти либо вражды. IT-специалист ресурсного центра написала жалобу провайдерам на домен этого сайта. Выяснилось, что он частично заблокирован на территории РФ.

По словам Аллы Чикинды, «Пила» систематически рассылает угрозы разным отделениям ЛГБТ-сообщества в других городах. Но однозначной информации, представляет ли интернет-террорист реальную опасность для окружающих, нет.