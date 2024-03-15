Неизвестные подожгли входную дверь в пятиэтажке на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

Вечером 14 марта в пожарно-спасательную службу Нижнего Тагила поступило сообщение о возгорании в доме № 147 на улице Пархоменко. На место происшествия выехали 3 спецавтомобиля и 8 спасателей.

Горела входная группа в одну из квартир на 3-м этаже. Очевидцем происшествия стал сосед, заметивший возгорание. Мужчина вызвал пожарную охрану, затем предпринял попытку самостоятельно потушить дверь. Ему удалось ликвидировать открытое горение до прибытия пожарно-спасательных подразделений, вылив на дверь ведро воды. Площадь пожара составила 1 кв. м. Причиной возгорания стал поджог. Информация передана в полицию, проводится проверка.