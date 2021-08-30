Неизвестные надругались над котом в посёлке под Нижним Тагилом

В посёлке Горбуново под Нижним Тагилом неизвестные надругались над котом. Животное получило серьёзные травмы, сообщила хозяйка кота Оксана Л. паблику «Инцидент Нижний Тагил».

По словам хозяйки, несколько дней назад она, как обычно, отпустила кота Арсения погулять во двор. Спустя время обнаружила его в тяжёлом состоянии. Женщина отвезла кота в ветеринарную клинику «Симба», где ему диагностировали травму прямой кишки. Ветврач сделал коту операцию, ушив прямую кишку и сфинктер.

«Это ж как такое существо земля только носит? Раны у кота очень серьёзные. Счастье, что в живых остался», — рассказала хозяйка кота паблику «Инцидент Нижний Тагил».

Сейчас коту предстоит длительная реабилитация.