Неэффективное распоряжение имуществом, ошибки в бухгалтерии и оплате труда сотрудников. В спортшколе «Высокогорец» выявлены многочисленные нарушения

Счётная палата Нижнего Тагила проверила, как муниципальная спортшкола «Высокогорец» расходует средства, выделенные из бюджета города. В ходе проверки за 2019 и 2020 годы были зафиксированы пять нарушений по распоряжению имуществом, четыре — в бухгалтерском учёте, а также в расходе средств на оплату труда сотрудников. Так, были найдены ошибки в положении об оплате труда работников в части установления премии в честь праздничных дат. Кроме того, была нарушена стимулирующая выплата тренерам «за профессиональное мастерство».

Согласно отчёту Счётной палаты, учреждение не застраховало новое имущество общей стоимостью 14 млн 575 тысяч рублей. Также спортшкола не списала имущество, не пригодное для дальнейшего использования, общей стоимостью 197 тысяч рублей. Помимо этого, некоторое имущество совсем не было отражено в бухгалтерском учёте.

Среди прочего специалисты финансового контроля усмотрели возможность уменьшения количества ставок водителей спецмашин из-за малой занятости в течение года.

Также на отдельные объекты учреждение не оформило права пользования и, помимо этого, использует муниципальное имущество, которое находится в управлении сторонней организации, без заключения договора. Так, спортивная школа делит с компанией ЕВРАЗ объекты, относящиеся к ГО и ЧС. Но металлургическая компания не соглашается заключать договор аренды со спортшколой. Вопрос остаётся нерешённым уже несколько лет. С просьбой урегулировать его «Высокогорец» планирует обратиться к мэру Владиславу Пинаеву.