Неэффективное использование имущества, неверная оценка качества работы и ошибки в бухгалтерии. В деятельности газеты «Тагильский рабочий» выявлены многочисленные нарушения

Счётная палата Нижнего Тагила проверила, как муниципальное автономное учреждение «Тагил-пресс», к которой сейчас относится газета «Тагильский рабочий», расходует средства, выделенные из бюджета города.

В ходе проверки было установлено, что показатель оценки качества муниципальной работы за 2019 и 2020 годы не соответствует требованиям Бюджетного кодекса. Так, газета неверно определила показатели качества своей работы. К качеству приравняли количество тиража и отметили, что деятельностью газеты удовлетворено 7500 человек. При том, что издание является городским, мнение муниципальных властей о качестве своей работы учреждение не уточнило.

«В данном случае потребителями являются органы власти, физические и юридические лица. И согласно стандарту качества, газета должна учитывать не только мнение потребителей. В отчёте “Тагильский рабочий” указывал как показатель качества количество тиража и удовлетворённых их работой читателей. Но они должны работать не только с людьми, но и с юридическими лицами», — пояснил АН «Между строк» председатель Счётной палаты города Валерий Платунов.

Также согласно отчёту Счётной палаты, газета и типография допустили ошибку в расчёте нормативов отходов бумаги после печати. При заключении договора с типографией эти нормы установили неверно, хотя для этого есть разработанный стандарт.

Деньги на печать еженедельного тиража «Тагильского рабочего» брали не из муниципальных средств, которые выделяются именно на эту деятельность, а из других субсидий. На эти расходы муниципалитет выделял в 2021 году 930 тысяч рублей, но эту сумму газета взяла из других источников. Но нецелевых трат городских средств проверяющие не выявили, поскольку бюджетные деньги потратили на иные нужды предприятия.

Кроме того, во время проверки было выявлено неэффективное использование имущества в офисе газеты на улице Ленина. Там часть помещения около 180 кв. метров площадью оказалась пустующей. Также учреждение не использовало помещение гаража. В таком случае «Тагил-пресс» должен либо отказаться от имущества, либо придумать, как его занять.

Около половины из 12 выявленных нарушений были устранены. Некоторые недочёты будет исправлять администрация города, так как муниципальное задание для газеты утверждается с её участием.