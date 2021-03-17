Неделя детской книги стартует в Центральной библиотеке

С 20 марта в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила пройдёт акция «Неделя детской книги» (6+). Ежегодно, в канун школьных каникул библиотеки страны проводят литературные встречи, игры, конкурсы, мастер-классы. В этом году тагильская библиотека выбрала научную тематику мероприятия.

«Тема “ЭкоТон” – в науке этим термином обозначают пограничную зону между двумя экосистемами, а в просветительской библиотечной программе речь идёт об экологическом воспитании, бережном отношении к природе и разумном использовании ее ресурсов», – объясняют в пресс-службе библиотеки.

20 марта Неделя детской и юношеской книги стартует в детских библиотеках города. В игровой форме с детьми поговорят о серьёзных и важных вещах – бережном потреблении, энерго- и водосбережении, сортировке мусора и многом другом.

Любителей книги в библиотеке № 2 на Вагоностроителей, 64 ждёт игра «Зелёные леса Средиземья» по мотивам трилогии «Властелин колец». В библиотеке №7 на Фрунзе, 17а пройдёт эко-квест «Тайны и секреты Голубой планеты», в библиотеке №6 на Басова, 8 – игра-эксперимент «H2O-просто добавь воды».

Сопровождать исследователей в их экопутешествии будут литературные герои – Маленький принц, Карик и Валя, доктор Пилюлькин из Цветочного города, минипуты из цикла Люка Бессона об Артуре. Подробная программа мероприятий – на сайте библиотеки.