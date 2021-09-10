«Он неадекватен, мы не будем продолжать». Блогера красавчика Джонни из Нижнего Тагила чуть не выгнали со съёмок «Модного приговора»

5 марта 2021 года на Первом канале вышел выпуск шоу «Модный приговор» с участием тагильчанина Дениса Лихачёва. В программе Денис вёл себя неординарно: он вышел на подиум в пиджаке на голое тело, уверял ведущих, что главное в женщине — это внешность и размер её кошелька. При этом за маской криповатого тиктокера скрывается руководитель частного охранного предприятия и участник боевых действий в Чечне, награждённый медалью «За отвагу» .

Денис Лихачёв — новый герой рубрики #Ябылвтелике, в которой мы рассказываем про тагильчан, в разное время принимавших участие в федеральных телешоу. Вы узнаете, как жители Нижнего Тагила оказываются в телике, зачем им это нужно и что меняется в их жизни после этого. Перед прочтением рекомендуем посмотреть программу.

«Красный квадрат» / выпуск от 05.03.2021 с участием Дениса Лихачёва из Нижнего Тагила

Как тагильчанин попал на Первый канал?

40-летний Денис Лихачёв уже 11 лет является директором частного охранного предприятия «Сатурн». Помимо работы, у него очень много других интересов и хобби: мужчина занимается боксом, изучает английский и снимает ролики для TikTok.

На новой платформе у мужчины тысячи подписчиков и сотни просмотров. Им восхищаются и просят передать приветы во время прямых эфиров. Все свои видео тагильчанин снимает в образе выдуманного героя — гинеколога-экзорциста по имени красавчик Джонни. Джонни раздаёт женщинам шуточные советы по гинекологическому лечению, а когда советы заканчиваются — танцует. Именно этот смешной и экстравагантный образ привлёк внимание продюсеров Первого канала.

«Сначала меня звали на программу “Давай поженимся”, но там мне не понравились условия. Там ничего не оплачивают — ни проживание, ни перелёт. А продюсеры программы требуют не противоречить ведущей Ларисе Гузеевой. То есть, чтобы она про тебя ни говорила, ты не должен ей ничего говорить в ответ. А я так не могу, потому что у меня другой образ», — рассказал Денис Лихачёв.

В конце января тагильчанина позвали на другое шоу — «Модный приговор». Там условия были другие: Денису пообещали оплатить проезд, проживание и подарить новую одежду примерно на 100 тысяч рублей. Также в шоу разрешалось вести себя эпатажно и общаться с ведущими на равных.

«Я подумал: “А почему бы не съездить?” Мне всё оплатили. Такой шанс бесплатно скататься в Москву! Тем более я бы никогда не купил себе одежду на 100 тысяч рублей. Да и в целом хотелось посмотреть на съёмочный процесс», — поделился Денис.

Перед тем, как поехать в Москву, Денис несколько раз созвонился с сотрудниками Первого телеканала по видеосвязи. Он показывал им свой гардероб, а редакторы выбирали всё самое худшее из его шкафа. Именно в этих вещах Денису нужно было появиться в программе.

Выпуск, в котором предстояло сниматься Денису, был посвящён Международному женскому дню, поэтому тагильчанина попросили быть максимально эпатажным и не выходить из образа красавчика Джонни. Что он и сделал.

Как проходили будни в Москве?

Денис находился в Москве пять дней и почти каждое утро проводил в модных бутиках вместе со стилистами.

«Я стоял в трусах с завязанными глазами в магазине. В этот момент ко мне подходили стилисты, которые примеряли на меня одежду. Это было сделано для того, чтобы я не видел подобранные образы», — вспоминает тагильчанин.

После обеда мужчина гулял по столице, лишь иногда отвечая на звонки продюсеров. В съёмочный день Денис не волновался, на студию он приехал к 9 утра. Редакторы выдали ему план будущей программы, и мужчина по нему начал готовиться к шоу. Дениса обрадовало, что в «Модном приговоре» нет чётко продуманного сценария, почти всё в передаче — импровизация. В сценарии была лишь структура программы и примерные темы диалогов.

«Мне понравилось, что и редакторы, и продюсеры, и парикмахеры, и стилисты были очень доброжелательны. Наверное, это потому, что они все не местные и получают очень небольшие деньги. Для них Первый канал — это старт, чтобы уйти на частные площадки. И они все такие простые, общительные. Пирожок свой последний отдадут», — шутит мужчина.

Самым сложным в съёмках, говорит Денис, было ожидание, ведь в один день в павильоне снимается сразу четыре программы. Также процесс часто прерывали на обед и другие перерывы. Иногда Денису приходилось уходить из кадра из-за выступления артистов. В итоге съёмочный день длился с 9 утра до 2 часов ночи.

Что пошло не по плану?

По условиям шоу на съёмках должна была присутствовать близкая подруга Дениса. Он предложил жене лучшего друга Анне поехать вместе с ним. Сначала она согласилась, но перед самыми съёмками начала требовать деньги за участие в шоу. Из-за этого друзья сильно поссорились. В ситуацию даже пришлось вмешаться продюсерам.

«Программа была под угрозой. Нас даже разделили в две разные комнаты, чтобы мы не общались. Поэтому всё, что она говорила в программе, было сказано от чистого сердца», — смеётся Денис Лихачёв.

Это не единственный раз, когда программа была на грани срыва. По словам Дениса, ведущие не поняли его эпатажного поведения и в разгар съёмок заявили, что отказываются продолжать снимать передачу дальше.

«Они же не знали, что я в образе, и был такой момент, когда программу остановили. Ведущие сказали: “Он неадекватен, мы не будем продолжать”. Редакторы выбежали ко мне, дали воды и сказали выходить из образа. Только Надежда Бабкина понимала мои шутки, остальные нет. Я, значит, два раза прошёлся по подиуму адекватно, а потом они поняли, что это не смешно, и попросили меня опять поэпатажничать», — говорит тагильчанин.

Денис отметил, что ведущие были обескуражены его поведением и после программы задали ему ещё несколько вопросов, пытаясь понять, что он из себя представляет на самом деле. Мужчина подозревает, что многие до сих пор считают, что он не в себе.

Чем закончилось шоу?

По окончании съёмок Денису подарили всю одежду, правда Gucci и Louis Vuitton среди тех вещей не было, шутит герой. Все вещи были недорогие.

«Время пролетело махом. Во время съёмок ты хоть как зациклен на том, чтобы не облажаться, не подвести редакторов. И когда это всё в голове, ты не можешь расслабиться. Сам ты там не отдыхаешь, я старался как настоящий актёр сыграть свою роль так, чтобы мне поверили. Поэтому с меня 33 пота сошло, пока это всё снималось», — делится Денис.

Чем тагильчанин занимается сейчас?

Денис по-прежнему работает директором ЧОПа и воспитывает 13-летнюю дочь от одного из браков. Всего мужчина был женат четыре раза. Сейчас живёт один.

Медаль, которую Денис надел на съёмки «Модного приговора», он получил за отвагу и мужество во время службы на Северном Кавказе. В 1999 году тагильчанин принимал участие в боевых действиях в составе спецназа.

В свободное время Денис снимает ролики для TikTok и расстраивается, что его аккаунты постоянно блокируют без объяснения причин. За последние пару месяцев он четыре раза сменил профиль.

TikTok приносит Денису небольшой доход — например, за несколько часов прямого эфира ему могут задонатить более 5000 рублей. Или мужчина может за 1000 рублей передать привет подписчику. Останавливаться тиктокер не планирует, ведь именно благодаря TikTok он попал на Первый канал и стал популярен в родном городе.

«У меня берут автографы на улицах, несколько компаний заказывали рекламу. Я искренне удивлён. У меня сейчас есть целая армия поклонниц. Удивительно, что даже у отрицательного героя есть поклонницы», — говорит тагильчанин.

С Анной и своим когда-то лучшим другом Денис больше не общается.