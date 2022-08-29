«Не заметил автобус, когда решил развернуться». В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в ПАЗ и затем в магазин «Спортмастер» 

В Нижнем Тагиле на улице Садовой, в районе вокзала, 27 августа произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Водитель Lada Priora при развороте не заметил автобус марки ПАЗ и столкнулся с ним. В результате удара автомобиль вылетел с дороги и врезался в находящийся рядом магазин «Спортмастер».

По словам 40-летнего водителя отечественной легковушки, он ехал по правой полосе улицы Садовой со стороны проспекта Строителей и при развороте налево не заметил автобус, который ехал в попутном направлении. ПАЗ следовал по маршруту № 23, на момент аварии пассажиров в салоне не было.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. С травмами головы мужчину госпитализировали, у пассажирки медики диагностировали ушиб плеча, от госпитализации она отказалась. 61-летний водитель автобуса не пострадал.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель автомобиля Lada имеет стаж вождения 17 лет. Ранее он 2 раза привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Полицейским мужчина пояснил, что не заметил автобус, когда решил развернуться.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели осмотр транспортных средств, водители прошли освидетельствование на состояние опьянения, оба оказались трезвы. Также автоинспекторы выявили, что водитель Lada ехал на машине с разными шинами на одной оси. На него составили административный протокол по статье 12.5.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством при условиях, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Сотрудники дорожной полиции напоминают, что при совершении поворотов налево или развороте необходимо уступать дорогу встречным и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий манёвр, не должен создавать своими действиями помехи другим участникам движения.