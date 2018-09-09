«Не в звёздах дело, а в междусобойчике». Как в Нижнем Тагиле отметили День танкиста, который должен был заменить Russia Arms Expo

8 сентября в Нижнем Тагиле на полигоне Старатель состоялся второй милитари-фестиваль «День танкиста», который должен был заменить жителям города известную на весь мир выставку вооружений Russia Arms Expo. В этом году на военно-патриотическом фестивале можно было наблюдать реконструкцию сражения на Курской дуге, демонстрацию мощностей Т-90 и концерт Александра Маршала.

Несмотря на то, что праздник позиционировался как народный, для всего Нижнего Тагила, попасть на главную его площадку — полигон Старатель — смогли в основном военнослужащие, чиновники, депутаты, сотрудники «Уралвагонзавода» и журналисты. Небольшая часть тагильчан смогла попасть на праздник, выиграв билеты в конкурсах репостов в соцсетях, а также купив пригласительные у «перекупщиков». В свободной продаже билетов не было. И даже министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин во время разговора с журналистами отметил, что «праздник делали для своих людей». Потратили областные власти на это мероприятие почти 30 миллионов рублей.

Чтобы попасть на полигон Старатель, жители и гости Нижнего Тагила стояли в очереди на КПП уже в 11 часов утра. В полдень на большом экране перед трибунами начали транслировать чёрно-белую кинокартину «На войне как на войне», которая рассказывает о боевых буднях экипажа самоходки в период освобождения Правобережной Украины. Но бесплатная солдатская каша и пирожки интересовали людей гораздо больше фильма 1968 года выпуска, созданного по одноимённой повести Виктора Курочкина. Дети к 12 часам дня оккупировали уже всю выставочную военную технику.

«Я сам танкист и праздник этот отмечаю уже 35-й раз, но уже, конечно, в запасе. Очень грандиозно сделано, молодцы! Честь и хвала организаторам, всё продумано — от питания до мест общего пользования. Воспитывать нужно младшее поколение на этом, побольше военно-патриотических клубов хотелось бы привезти сюда. Показать танк или БТР ребёнку из Ивделя или Пелыма, который никогда их не видел. Я сам в детстве мечтал полазить по танку. Сюда приехал с сыном из Екатеринбурга», — рассказал Владислав Тремасов, начальник отделения по военно-патриотической работе Военного комиссариата Свердловской области.

«Мы впервые на Дне танкиста, и нам здесь всё очень нравится, хорошо организовано, красиво. Шарики детям дарят, шарфики и магнитики, хотелось ещё и себе их получить, но не дают — только детям. Каша вкусная, чай, всё как в полевых условиях. Мы сами с военного городка. Нам, как военнослужащим, дали бесплатные билеты», — отметила Ольга.

Историческую реконструкцию битвы на Курской дуге 1943 года пришлось перенести на полчаса из-за прибывших на полигон ВИПов. Перед публикой с поздравительными речами выступили зампредседателя комиссии ВПК Олег Бочкарёв, первый замгубернатора Алексей Орлов, министр промышленности области Сергей Пересторонин, врип мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава УВЗ Александр Потапов. Бочкарёв отметил надёжность уральских боевых машин, Орлов — важность «Уралвагонзавода» на военно-промышленной карте России, Потапов говорил об уникальных возможностях танков «Армата». Разговоров о Russia Arms Expo, которая долгие годы была визитной карточкой Нижнего Тагила и которую забрали у города в 2017 году, приглашённые на праздник ВИПы старались избегать.

«Мероприятие носит патриотический характер, — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. — Я эту выставку готовил, смотрю на реакцию людей: они довольны, рады тому, что традиции сохраняются, очень много детей. Мы более оптимистично смотрим вперёд, тем людям, которые заявляют, что “Диверсификации” не будет, говорю: никогда не говори “никогда”. В следующем году, возможно, организуем здесь крупную расширенную конференцию, касающуюся военно-промышленного комплекса. Поймите правильно, это в большей степени праздник для жителей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области. Надо для своих людей делать праздничное настроение».

После выступлений чиновников началась реконструкция одного из боёв Курской битвы. В ней были задействованы несколько десятков актёров, два танка, а также несколько артиллерийских орудий. Зрители и фотографы жаловались на установленную рядом с трибунами сцену для выступлений музыкальных коллективов. По их словам, она «загораживала немалую часть поля, где проходило театрализованное представление». Позже гостям праздника были продемонстрированы возможности современных танков: стрельба на меткость, преодоление искусственных и естественных препятствий на специальной трассе.

В это время недалеко от полигона проходил финал первого виртуального уральского турнира «Битва заводов» по игре World of Tanks, который организовал «Ростелеком». За первое место сражались команды PepsiCo (Екатеринбург), Первоуральского новотрубного завода и Курганского машиностроительного завода. Победили екатеринбуржцы.

«У нас несколько месяцев шли отборочные туры по игре. Все участники — сотрудники крупных промышленных предприятий Урала. В финал вышли девять из 128 участников всего турнира. Они очень крутые. На нашей площадке побывал Алексей Орлов, он пожелал ребятам удачи. По итогам турнира команды получили игровое золото, специальные игровые наушники», — рассказала АН «Между строк» Олеся Иванова, пресс-секретарь «Ростелекома» на Урале.

Гости полигона также смогли посмотреть выступления оркестра и ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Минобороны, сходить на выставку военной техники и приобрести книгу директора Центра истории Свердловской области Анатолия Кириллова и журналиста Григория Каёты «От Урала до Берлина и Праги». Книга посвящена 75-летию создания легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса, вошедшего в историю Великой Отечественной войны как уникальное воинское формирование.

«Я специально привёз на полигон книгу и продаю её, скажем так, по цене бумаги, чтобы она просто ушла. Именно здесь, в Тагиле, была произведена большая часть танков, об этом нельзя забывать. И поэтому я очень рад, что многие семьи приобрели эту книгу. На полигоне сегодня много людей, но мне здесь не понравилось, жалко выставку [вооружений]. Я был среди тех, кто создавал эту выставку, был советником [бывшего свердловского губернатора Эдуарда] Росселя. Мы гордились. Ещё совсем недавно все павильоны были открыты. К нам прилетали люди со всего мира, подписывались договоры, соглашения. Нижний Тагил вырос в плане репутации. Город преобразился: дорогу сюда сделали, гостиницу построили. Хорошо, что мы не оставляем это место, проводим здесь хотя бы День танкиста. Вообще мы, русские, мирные, но танки у нас в порядке», — рассказал АН «Между строк» Анатолий Кириллов.

Для обеспечения безопасности в День танкиста было привлечено 400 сотрудников правоохранительных органов, в том числе кинологи, офицеры Росгвардии и дружинники.

«Великолепная погода, хорошая организация, хороший отдых для тагильчан и гостей нашего города. Мы приняли все меры, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, чтобы все чувствовали себя комфортно, удобно, как у себя дома», — подчеркнул главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров.

Согласно планам организаторов Дня танкиста (ООО «Организатор»), полигон должны были посетить около пяти тысяч человек. Ограниченное количество пригласительных на праздник на полигоне «Старатель» объяснили тем, что мест на трибунах может хватить не всем. Между тем на RAE, которая последний раз проходила в 2015 году, билеты мог купить любой желающий. Тогда международную выставку посетили 48 тысяч человек, в том числе делегации из 50 стран мира. В этом году, чтобы понять скромность мероприятия на Старателе, достаточно было зайти в полупустой пресс-центр.

Завершился День танкиста на полигоне концертом Александра Маршала.

Программа, проводимая на полигоне, транслировалась на большие экраны на двух площадках на Вагонке — в этом году День танкиста отмечался также на площадях Славы и ДК Окунева. Там для всех жителей Нижнего Тагила организовали гастрономические фестивали и полевую кухню, мастер-классы по сборке моделей танков и выступления артистов из Екатеринбурга. Также можно было бесплатно посетить музей бронетанковой техники «Уралвагонзавода». У тагильчан эти мероприятия особого интереса не вызвали.

«Мало кому праздник, мне кажется, интересен будет, — говорит тагильчанин Сергей Лангавый. — Не в звёздах приглашённых дело, просто он не такой масштабный, как выставка вооружений. Ещё суббота, погода хорошая, все уехали из города. Мы с детьми мимо ехали, решили посмотреть, что происходит. Выставка вооружений была бы лучше, она была масштабнее, и для города что-то делалось: те же дороги ремонтировали, бордюрчики красили. Сейчас какой-то междусобойчик, билеты на полигон не достать. Вы же в СМИ работаете, слышали, наверное, что в Свердловске выкупили все билеты на Нижний Тагил. Желающих гораздо больше из других регионов, чем из нашего города. Нам остаётся самый минимум — только сюда прийти. А на Старатель попали Москва, Екатеринбург, другие города».

Кульминацией праздника на Вагонке стали концерт Виктории Дайнеко и салют у ДК имени Окунева, их смогли посмотреть все желающие.