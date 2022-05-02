Не только «Монополия» и «Мафия». Кто, где и зачем играет в настольные игры в Нижнем Тагиле

Настольные игры — это целый мир с многообразием жанров, сюжетов и всевозможными концепциями вымышленных или настоящих героев. Это не только нарды, шашки и всем известная «Монополия». В России бум настольных игр начался в пандемию, во время самоизоляции, а в Нижнем Тагиле и того раньше — первый клуб настолок в нашем городе появился в 2014 году. Журналист АН «Между строк», начинающий настольщик Екатерина Кожевникова решила поближе познакомиться с организаторами клубов и выяснить, зачем им это нужно и насколько популярны настольные игры в нашем городе сегодня.

Настолки могут ассоциироваться со скучными посиделками интеллектуалов-гиков, однако, однажды сыграв в несложную и увлекательную игру, вы точно измените своё мнение. Настольные игры — это мир увлекательных головоломок, патигеймов, стратегических сюжетных историй, ролевых игр, которые будут интересны людям всех возрастов. Сегодня настольные игры часто можно найти в любимых кофейнях и барах. Зачастую в заведениях находятся несложные по сюжету игры для весёлой компании.

Сегодня в Нижнем Тагиле активно работают несколько настольных клубов: «СЛОН» в Центральной городской библиотеке, «Игротека НТ», клуб социальной некоммерческой организации «Шаг вперёд», «PRO_РАЗУМ» в педакадемии, клуб настольных игр в НТИ УрФУ и клуб магазина настольных игр Hobby Games.

Клуб «СЛОН» инженер-конструктор Алексей Лунев и пусконаладчик НТМК Денис Трубин организовали 22 октября 2014 года. Но всё началось ещё раньше, с поста Алексея в одной из соцсетей, в котором он рассказывал, что первой настольной игрой в его коллекции был непопулярный «Хоббит»:

«Во время командировки в Тулу в апреле 2013 года мы с товарищами после очередной прогулки зашли в один из торговых центров. Я почему-то не смог пройти мимо киоска, со всех сторон обставленного какими-то непонятными коробочками. В тот день я только пообщался с продавцами и вернулся в общежитие. Вечер потратил на общение с Google и размышления, а уже на следующий день выходил из торгового центра со стильной двухцветной коробочкой в руках».

Вернувшись в Тагил, Алексей активно начал вовлекать в «настольную секту» друзей. Он приносил игры на общие посиделки, хотя сначала они не вызывали особого интереса. Со временем друзья стали больше времени проводить за игрой.

Позже Алексей создал группу во «ВКонтакте», которую назвал «Сообщество любителей отличных настолок» — «СЛОН». Затем организатор написал в группу Центральной библиотеки в соцсети и предложил проводить в их помещении встречи для любителей настолок, предполагая, что его идея довольно абсурдна и мало кому это может быть интересно. Но через несколько дней Алексею ответили и пригласили на встречу с директором Центральной библиотеки Натальей Якимовой.

Первое мероприятие в стенах Центральной библиотеки прошло в сентябре 2017 года. Сейчас в арсенале 33-летнего организатора игротеки Алексея около сотни настолок: семейные еврогеймы с кубиком, патигеймы, детские игры. Есть и сложные: Ghost stories, Imperial assault по вселенной «Звёздных войн» с кучей дополнений на английском.Настольщик объяснил, что не существует чётких разграничений по жанрам настольных игр, но тот, кто изучает механику игры и её суть, понимает, в какую категорию отнести ту или иную настолку. Алексей Лунев рассказал, что не привязан к жанрам и тематикам и каждый раз старается открыть что-то новое и радовать участников клуба своими идеями.



Фото: настольный клуб «СЛОН» Фото: настольный клуб «СЛОН» Фото: настольный клуб «СЛОН» Фото: настольный клуб «СЛОН» Фото: настольный клуб «СЛОН»

Настольный клуб «СЛОН» сплачивает единомышленников в возрасте от 16 до 40 лет и старше. Турниры по разным играм проходят в Центральной библиотеке по субботам с 12:00 до 18:00. На них ребята играют, общаются и получают заслуженные призы за победу: например, очень актуальный нынче подарок — килограмм сахара.

Ещё один тагильский настольный клуб — «Игротека НТ» — открыли молодые супруги Виктор и Ирина Зырянова совместно с друзьями Михаилом Панариным и Павлом Калининым. 27-летний Виктор и 23-летняя Ирина работают музыкальными руководителями в детском саду.

«Всё началось более 10 лет назад. Мы познакомились с Мишей, списались и встретились в кальянной. Я как раз тогда купил свою первую настолку, но предварительно год изучал их в коллекции человека, который меня и привёл в этот безграничный мир. Миша начал покупать настолки и обсуждать со мной. Вскоре к нам присоединился друг Миши — Паша. Так вчетвером мы стали играть в игры. Вскоре подружились с кальянщиком-предпринимателем Ильёй Хариным, который помог нам организоваться у него в заведении. Мы хотели создать сообщество любителей настольных игр, чтобы постоянно находить компанию для игр. На наше удивление, игротеки на постоянной основе были приняты людьми с большим энтузиазмом, чем спонтанные сборы. Так и появилась наша игротека», — рассказывает Виктор.

Первая встреча нового клуба состоялась 9 января 2021 года. Сейчас в коллекции «Игротеки НТ» около 50 игр. В клуб приходят люди от 16 лет и старше, здесь есть постоянные игроки, которые посещают мероприятия каждую неделю.

С января 2022 года встречи клуба проходят в магазине Hobby Games и в «АртРезиденции» в Черноисточинске на Кирова, 2а.



Фото: настольный клуб «Игротека НТ»



Поиграть в настольные игры в Нижнем Тагиле можно и в Центре содействия, формирования и развития инклюзивного общества и оказания общественно полезных услуг «Шаг вперёд» на Октябрьской Революции, 44.

«В настолки мы начали играть относительно недавно, в конце 2021 года. Пока у нас игр немного, но мы пополняем копилку или берём в аренду у других организаций. Например, сотрудничаем с библиотеками. Настолки — это современно, весело, познавательно и востребовано тагильчанами. Собираемся по вторникам на площадке инклюзивного центра “Шаг вперёд”, играем в “Мафию”, “Имаджинариум”, “Мистериум”, “Бредовуху”, “Смертельную вечеринку”», — говорит организатор инклюзивного центра «Шаг вперёд» Александр Коченков.



Фото: СО АНО «Шаг вперёд»



Клуб настольных игр в НТИ УрФУ появился в 2021 году. Его создал 20-летний студент 3-го курса прикладной информатики Олег Кректун, который вместе с однокурсниками играл в настолки в перерывах между парами.

«В прошлом году у нас поставили шахматы. Ранее посещали клуб настольных игр “СЛОН”, появилась идея о собственном клубе, хотелось привлечь побольше людей, так как за последние два года количество активных студентов уменьшилось», — делится Олег Кректун, организатор сообщества.

Самая любимая игра у студентов НТИ УрФУ — «500 злобных карт». На данный момент притока новых людей в клуб нет, организаторы приглашают всех желающих присоединиться к ним.

Фото: клуб настольных игр в НТИ УрФУ Фото: клуб настольных игр в НТИ УрФУ Фото: клуб настольных игр в НТИ УрФУ Фото: клуб настольных игр в НТИ УрФУ

20-летняя студентка 1-го курса социально-гуманитарного факультета НТГСПИ Ангелина Боликова создала настольный клуб «PRO_РАЗУМ». Студенты собираются за столом, весело проводят время, пьют чай и общаются.

«Раньше мы собирались сами и играли в разные настолки, иногда выходили на институт, например на форум “МИР”. Недавно появилась идея создать постоянный клуб, чтобы в нём могли принимать участие все желающие. У нас немного игр, мы только начинаем. Участники встреч — студенты НТГСПИ, потому что мы встречаемся на базе института, но, возможно, в будущем перейдём и на более масштабный уровень. Недавно с нами связался “СЛОН” с предложением о сотрудничестве, нам было очень приятно. Это очень тёплое комьюнити», — рассказывает Ангелина Боликова.

Фото: настольный клуб «PRO_РАЗУМ» Фото: настольный клуб «PRO_РАЗУМ» Фото: настольный клуб «PRO_РАЗУМ»

Сегодня интроверты ликуют, ведь теперь у них есть отличные места для отдыха, где не нужно переживать о том, что придётся вести долгие беседы и рассказывать о себе. Настолки будут интересны подросткам и детям, которые увлекаются компьютерными играми, а также экстравертам: им понравятся ролевые настольные игры, где можно перевоплотиться в персонажа и активно общаться в контексте сюжета. Разнообразие жанров привлечёт в настольные клубы людей всех возрастных категорий. Для настольщиков такое комьюнити — отличная возможность обзавестись знакомыми по интересам, создать своё постоянное мини-сообщество и собираться уже самостоятельно в стенах дома за чашечкой чая с печеньем.

Поучаствовать в настольной игре в нашем городе можно бесплатно либо за символическую сумму. Если вы ни разу не играли в настолки, очень рекомендуем попробовать!