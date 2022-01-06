Не только «Игра в кальмара». Топ-10 сериалов 2021 года, которые вы могли пропустить 

Сериалом 2021 года, по мнению большинства критиков и кинообзорщиков, без сомнения, станет южнокорейская «Игра в кальмара» (18+). Этот фильм завоевал сердца поклонников по всему миру и породил множество интернет-мемов. Если вы, как и мы в редакции «Между строк», уже посмотрели «Игру», то у нас для вас хорошая новость — в этом году вышло немало других классных сериалов. И самые лучшие из них мы собрали в этом тексте, так что скорее читайте и выбирайте сериалы, которые украсят ваши новогодние каникулы.

Русское качество

Инсомния (18+)

Россия, сервис Premier



Кинопоиск / кадр из фильма



Мистическая драма, в которой Гоша Куценко играет преуспевающего психотерапевта-гипнолога Юрия. Главный герой помогает справляться со страхами и психологическими проблемами пациентам, а тем временем его самого мучают кошмары. Во сне его преследует бывшая жена Катя, погибшая много лет назад. Из-за боязни кошмаров Юрия накрывает бессонница, которую он коротает в клубе. Там герой знакомится с танцовщицей, которая подсказывает ему новый метод, позволяющий помогать самым сложным пациентам.

Вампиры средней полосы (18+)

Россия, видеосервис Start



Кинопоиск / кадр из фильма



Создатели фильма отлично обыграли банальную вампирскую историю — древних кровососущих, живущих в российском Смоленске, никто не ожидал увидеть. Смоленские вампиры живут непримечательной провинциальной жизнью и даже не убивают людей. Но когда в берёзовой роще находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Вампиров в сериале играют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко и Ольга Медынич, а Татьяна Догилева предстаёт в образе провинциальной чиновницы.

«Вертинский» (18+)

Россия, Первый канал и Kion



Кинопоиск / кадр из фильма



Восьмисерийный фильм Дуни Смирновой об известном русском шансонье ХХ века Александре Вертинском. Вообще странно, что о Вертинском до сих пор не было снято художественного фильма, ведь его жизнь — захватывающий сценарий, в котором были потери, взлёты, падения, эмиграция, слава, богатство и бедность, возвращение на Родину. В сериале жизнь артиста рассказана через его главные песни. В роли Вертинского зритель с удивлением обнаружит главного гопника российского кино Алексея Филимонова. Также в картине снялись Паулина Андреева, Анна Михалкова, Сергей Рост, Алёна Бабенко.

Я не шучу (18+)

Россия, «Кинопоиск HD»



Кинопоиск / кадр из фильма



Главная героиня комедийного сериала — 49-летняя мать-одиночка, которая работает актрисой, а по вечерам выступает в качестве стендап-комика. Ей вечно не хватает денег, от бывших мужей никакой помощи, а тут ещё новый поклонник объявился… Фильм лёгкий и смешной, в первую очередь рассчитан на женскую аудиторию, но и мужчины точно оценят большую часть шуток. Главную роль, а также сценарий к нему написала участница Stand Up (18+) на ТНТ, победительница шоу «Открытый микрофон» (18+) Елена Новикова.

Топи (18+)

Россия, «Кинопоиск HD»



Кинопоиск / кадр из фильма



Мистический сериал по сценарию российского писателя Дмитрия Глуховского. По сюжету несколько молодых москвичей бегут от своих проблем в отдалённый монастырь, расположенный неподалёку от деревни Топи в Архангельской области. По прибытии на место герои выясняют, что монастырь заброшен, а местные жители ведут себя очень и очень странно. Время от времени зрителю будет по-настоящему страшно. В целом это довольно годный триллер о добре и зле, обитающих в русской глубинке.

Годное зарубежное

Уборщица (18+)

США, Netflix



Кинопоиск / кадр из фильма



Пожалуй, лучшая драма 2021 года. Фильм начинается с того, что молодая мама Алекс посреди ночи сбегает от мужа вместе с маленькой дочкой на руках. Она пока даже самой себе не признаётся в том, что подвергается домашнему эмоциональному насилию — муж-алкоголик полностью контролирует её жизнь. Чтобы встать на ноги, Алекс устраивается работать уборщицей. Помимо разбирательств, в том числе и судебных, с мужем, героиня будет выяснять отношения с матерью, страдающей биполярным расстройством, узнавать с неожиданных сторон своих клиентов и искать себя.

Экранных мать и дочь в сериале сыграли реальные мать и дочь — звезда 90-х Энди МакДауэлл и восходящая звезда Маргарет Куэлли, недавно блеснувшая в «Однажды в Голливуде» (18+) у Тарантино.

Засланец из Космоса (18+)

США, Кинопоиск



Кинопоиск / кадр из фильма



Сериал снят по комиксу Resident Alien, опубликованному в 2012 году. Главный герой — инопланетянин, присланный на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить планету к заселению его собратьями. Он скрывается под личиной доктора, живущего в одиночестве недалеко от маленького городка Пэйшенс в американском штате Колорадо. Вскоре лжедоктора приглашают на работу в городскую больницу. Инопланетянин живёт среди людей и сам начинает походить на человека. В финале первого сезона пришелец решает не уничтожать человечество, к которому он так проникся.

Сериал очень смешной, душевный и не лишённый оригинальных поворотов сюжета. Главным его украшением стал исполнитель роли пришельца комик Алан Тьюдик. Вы могли видеть его в комедиях «Смерть на похоронах» (18+) и «Вышибала» (18+).

Мейр из Исттауна (18+)

США, HBO



Кинопоиск / кадр из фильма



Свежий мини-сериал в духе «Настоящего детектива» (18+) с Кейт Уинслет в главной роли. Она играет детектива провинциального американского городка, которая расследует убийства девушек, а параллельно пытается наладить личную жизнь. Сериал отличают качественная драматургия и удивительные повороты сюжета.

Достойные продолжения популярных шоу

Последний министр (18+)

Второй сезон



Фото: Кинопоиск / кадр из фильма



Первый сезон сериала Александра Цекало с Яном Цапником в главной роли настолько зашёл публике, что создатели выпустили продолжение. По сюжету министром выдуманного перспективного планирования назначают деятельного экс-мэра города Малая Пышма Евгения Тихомирова. Новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Но ему мешают все — и свои, и чужие.

Премьера состоялась 2 декабря 2021 года, и пока в Сети есть не все серии.

Декстер. Новая кровь (18+)



Кинопоиск / кадр из фильма



Долгожданное продолжение (восьмой сезон вышел в 2013 году) истории судмедэксперта — серийного убийцы Декстера Моргана из Майами. Спустя восемь лет герой живёт под чужим именем в маленьком городке. Он работает продавцом в магазине оружия, бегает по утрам по лесу и даже завёл роман. Идиллия рушится, когда в город приезжает повзрослевший сын Декстера — Гарри, в котором отец боится увидеть свой «ген убийцы».