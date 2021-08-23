Не только детективы и женские романы. Топ-10 самых популярных книг у читателей Нижнего Тагила 

Несмотря на повсеместное распространение гаджетов, многие тагильчане до сих пор предпочитают электронные книги бумажным. АН «Между строк» решило выяснить, какие произведения пользуются популярностью у жителей Нижнего Тагила. Вместе с заведующей отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Натальей Бересневич мы составили список из десяти авторов, книги которых чаще всего просили читатели в 2021 году.

№ 1. «Уличный кот по имени Боб», Джеймс Боуэн (12+)

Это история про уличного музыканта Джеймса Боуэна, в прошлом наркомана, и уличного кота Боба. Они живут в туманном Лондоне, и их судьбы очень похожи: оба остались без дома, оба могли погибнуть. Их встреча оказалась судьбоносной. Джеймс помог коту, а тот, в свою очередь, принёс ему удачу. Книга настолько домашняя и уютная, что, когда читаешь её, как будто слышишь тихое мурлыканье того самого кота Боба. После прочтения смотришь на своих домашних питомцев как-то иначе, приходит понимание того, как сильно они помогают человеку, какую поддержку оказывают своему хозяину.

«Уличный кот по имени Боб» был номинирован на Британскую национальную книжную премию в популярной категории «Нон-фикшн» в ноябре 2012 года. В 2016 году был снят одноимённый фильм, где рыжего кота сыграл сам кот Боб.



Фото: «Кинопоиск»



№ 2. «Авиатор», Евгений Водолазкин (16+)

Книга написана в жанре дневника. Главный герой с помощью научного эксперимента в лагере на Соловках из начала XX века попадает в его конец. Автор делает акцент именно на ощущениях человека и на том, как он пытается понять окружающую реальность.

№ 3. «Лавр», Евгений Водолазкин (16+)

Главный герой, успешный врач, из-за того, что не смог спасти своих жену и ребёнка, решает изменить жизнь и начинает служить людям. Этот путь приводит его в монастырь, где он получает новое имя — Лавр. Книга даёт возможность читателю заглянуть в душу человека, который смог кардинально изменить себя и свою жизнь. Произведение даёт надежду на то, что каждый может стать тем, кем хочет быть.



«Википедия» / Rodrigo Fernández / Евгений Водолазкин



№ 4. Трилогия «Горький квест», Александра Маринина (16+)

Команду молодых людей пригласили поучаствовать в необычном квесте — пожить в 1970 году. Они полностью погрузились в прошлое: ели советскую еду, одевались в соответствии с модой тех лет, жили так, как жили люди тогда. Также герои читали и обсуждали произведения Максима Горького.

Трилогия необычна тем, что не является детективом, хотя фамилия писательницы ассоциируется именно с этим жанром. Книги держат в напряжении и не отпускают до самой последней страницы. После первого тома хочется скорее взять второй, а после него и третий.

№ 5. «Безмолвный пациент», Алекс Михаэлидис (16+)

Главный герой — психотерапевт, столкнувшийся с необычной пациенткой. Девушку обвиняют в убийстве собственного мужа, с которым её связывала сильная любовь. Осложняется всё тем, что пациентка молчит. Только главному герою получается её разговорить. Читая книгу, постоянно находишься в напряжении, хочется узнать, кто же убил фотографа. И чем ближе развязка, тем нервы натягиваются сильнее. Финал книги совершенно непредсказуемый. До самой последней страницы не догадываешься о том, что же там в конце.

Книга стала триллером номер один в 2019 году. Писатель получил награду Goodreads Choice Award за лучший детектив и триллер.



Джейсон Вонг / unsplash.com



№ 6. «Шантарам», Грегори Робертс (18+)

Авантюрные приключения бывшего наркомана, который побывал в тюрьме, а затем сбежал в Индию. В Индии он выживал в трущобах, пытался подняться с самого дна. Герой рассказывает о своих приключениях в виде исповеди. Книга захватывает своим простым языком и красочными описаниями Индии. На протяжении романа не отпускает шлейф запахов приправ с местных рынков.

Планы экранизировать роман появились ещё в 2003 году. Они не были реализованы, однако в 2019 году начались съёмки сериала «Шантарам».

№ 7. Романы Олега Роя

Олег Рой — популярный современный писатель, он создал около 60 романов для взрослых в различных жанрах: сентиментальная проза, психологический триллер, фантастика. По данным Российской книжной палаты, в 2013–2014 годах Олег Рой входил в топ-10, в 2015–2017 годах — в топ-20 лидеров России среди авторов взрослой художественной литературы по суммарному годовому тиражу изданных книг. В 2019 году он занял 13-ю строчку среди наиболее издаваемых в России авторов детской литературы.

№ 8. Трилогия «Наполеонов обоз», Дина Рубина (16+)

Аристарх и Надежда любят друг друга искренне и нежно. Только судьба готовит для них всевозможные испытания, из-за которых они должны будут расстаться. Герои встретятся спустя долгое время, за которое оба сильно изменились. Произведение захватывает историческое событие — войну с Наполеоном 1812 года. Книга показывает, как удивительно переплетено между собой прошлое и настоящее. Таинственная загадка красной нитью тянется через всю историю, что не даёт от неё оторваться.

№ 9. Романы Даниэлы Стил

Известная американская писательница Даниэла Стил пишет о самом важном и волшебном чувстве — о любви. Все книги пронизаны романтикой и переживаниями. С каждым героем читатель может пройти путь от зарождающегося чувства влюблённости до самой крепкой и истинной любви. По её книгам создано 23 экранизации. Самые популярные: «Семейный альбом» (16+) Джека Бендера, «Зоя» (16+) Ричарда Колла и «Кольцо» (16+) Арманда Мастроянни.



Instagram @officialdaniellesteel



№ 10. «Бегущий за ветром», Холед Хоссейни (16+)

Место действия книги — Афганистан. Главный герой — мальчик, который жил спокойно, радовался, дружил, и тут наступила война. Из-за этого пришлось иммигрировать. Книга написана в жанре исповеди. Главный герой признаётся в своих самых отвратительных поступках, которые он совершил по отношению к самым близким людям.

Про Афганскую войну написано не так много произведений, тем более от имени местного жителя. Благодаря произведению можно посмотреть на войну глазами самих афганцев. Книга захватывает переживаниями главного героя, его объяснениями своих поступков.

В 2004 году роман получил премию Exclusive Books Boeke Prize. В 2005 году занял третье место в списке бестселлеров США. В 2009 году вошёл в топ-20 лучших книг в читательском голосовании журнала The Millions. В 2007 году Марк Форстер снял по роману одноимённый фильм.