«Не раздумывая принял решение идти в дом». В Нижнем Тагиле молодой парень, случайно оказавшийся рядом с горевшим домом, спас человека из пожара

В Нижнем Тагиле 1 июля на улице Тагильской произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 22:34. На площади 110 квадратных метров горели кровля, перекрытия, внутренняя часть дома и надворные постройки. В доме находились два человека.

В этот момент мимо в такси проезжал молодой человек, который попросил водителя остановиться и самоотверженно бросился на помощь. Позднее пожарные связались с ним и узнали подробности случившегося. Его зовут Александр Кононов.

«Ехал на такси, увидел дым в частном доме. Попросил водителя остановиться и побежал к дому, кто-то из прохожих уже вызвал пожарных. Я не раздумывая принял решение идти в дом. Перелез через ворота и побежал к дому. Подбежав к крыльцу, увидел наверху человека. Поднявшись по ступеням, взял его за подмышки и начал вытаскивать на улицу, от него узнал, что в доме ещё есть человек. Поднявшись снова в дом, лёг на пол, натянул футболку на нос. Залез туда насколько смог и кричал: “Есть кто в доме?” Но ответа не поступало. Пламя и жар подходили всё ближе, я выбежал оттуда, сломал замок на воротах. После мы с моим другом Иваном Вязёновым начали оттаскивать человека ближе к проезжей части. Затем я вернулся обратно и начал отстёгивать собак, которые сидели у горящего дома на цепи, их было три. На место прибыли пожарные и скорая помощь», — рассказал Александр Кононов.

Пострадавшего госпитализировали. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая 1978 года рождения. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц техники.

По факту пожара проводится проверка. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом состоянии, считают дознаватели МЧС.