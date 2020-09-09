«Не поддавайтесь влиянию лжи»: Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к россиянам и призвала «не поддаваться влиянию лжи» российской пропаганды о происходящем в Беларуси, видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».

«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская.

Она рассказала, что президент Беларуси участвовал в выборах главы государства в 2020 году «без шансов на переизбрание» и поддержки народа из-за «многолетнего кризиса в экономике» и «неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод». Из-за этого он, по словам Тихановской, сфальсифицировал результаты выборов, после чего граждане Беларуси вышли на улицы. Она отметила, что Лукашенко удерживает власть «лишь благодаря невероятному по жестокости подавлению протестующих».

Тихановская назвала основные требования оппозиции: уход Лукашенко, проведение честных выборов с участием всех кандидатов, освобождение политзаключённых и расследование преступлений против белорусского народа.

«Ни на каком этапе это [протестное движение] не было борьбой против России и, я уверена, не станет таковой. Не верьте пропагандистским СМИ и политикам, которые утверждают обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами», — подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что Белоруссия и Россия всегда были соседями и близкими друзьями, и поблагодарила российских независимых блогеров и СМИ, которые «объективно и честно» освещают протесты в Беларуси — по её мнению, это снижает эффект пропаганды, помогает сохранять дружеские отношения и «мешает попыткам настроить наши народы друг против друга».

Тихановская участвовала в выборах в качестве основного кандидата от оппозиции. Согласно официальным данным ЦИК Беларуси, она проиграла выборы Лукашенко. 11 августа она вынужденно уехала из Беларуси из-за угроз своей семье.