Не нашлось покупателей. Торги на приобретение в Нижнем Тагиле зданий «Седьмой каменной» больницы и женской консультации на Вагонке не состоялись

Желающих приобрести здания «Седьмой каменной» больницы и бывшей женской консультации на улице Орджоникидзе на Вагонке не нашлось. Итоги торгов были размещены на официальном сайте Фонда имущества Свердловской области.

Здания были выставлены на продажу ноябре прошлого года. Торги осуществляет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». Там АН «Между строк» рассказали, что торги на приобретение бывших медицинских учреждений не состоялись.

В середине января на сайте «Авито» появилось загадочное объявление об аренде зданий «Седьмой каменной» больницы и бывшей женской консультации на улице Орджоникидзе на Вагонке за 1 рубль в месяц. Сообщение было размещено ГБ № 1, к которой относятся строения бывших медучреждений. Тогда же стало известно, что городская больница рассматривает вариант аренды, пока не пройдут торги и не найдётся покупатель.

Однако отметим, что в документации обоих зданий сказано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют неустранимый физический износ и не эксплуатируются. Оба помещения давно не функционируют.

Согласно проектной документации, стоимость первой больницы Вагонки на улице Орджоникидзе, 27 минимально оценили в 22 млн 441 тысячу рублей. Площадь помещения составляет 6199,5 кв. м. Для участия в аукционе потенциальный покупатель должен был внести задаток в размере 2 млн 224 тысячи рублей.

Здание женской консультации 1949 года постройки на Вагонке на улице Коминтерна, 33 / Орджоникидзе, 34 было выставлено на торги за 15 млн 32 тысячи рублей. Четырёхэтажное здание женской консультации ГБ № 1 разместилось на площади 4098,5 кв. м. Сумма задатка для участия в аукционе на приобретение помещения женской консультации составляла 1 млн 503 тысячи рублей.

Участником обоих аукционов могло стать любое физическое или юридическое лицо.