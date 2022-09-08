«Не могу смотреть спокойно на несправедливость, когда нарушаются чьи-то права». Директор по персоналу «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин рассказал, почему он решил продолжить политическую карьеру в городской Думе Нижнего Тагила

В 2016 году председатель комиссии по охране труда в профсоюзной организации «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») Алексей Балыбердин был избран депутатом Государственной Думы от Нижнего Тагила. За пять лет в нижней палате парламента тагильчанин стал соавтором 21 законопроекта. Работал в комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также в экспертных советах по оборонно-промышленному комплексу, по моногородам. После окончания работы в Госдуме в 2021 году Алексей Балыбердин вернулся на «Уралвагонзавод», заняв кресло директора по персоналу. В этом году топ-менеджер решил вернуться в политику и выставил свою кандидатуру на выборы в Нижнетагильскую городскую Думу от избирательного округа № 1.

«Можно сказать, что я никуда из Нижнего Тагила и не уезжал, — говорит Алексей Балыбердин. — Фактически я место жительства не менял. В Москву летал только на заседания, а потом всегда возвращался в Тагил. За это время я много узнал, многое понял. Но самое главное, я точно понял, что я — тагильчанин, я — заводчанин и моё место на малой родине и на “Уралвагонзаводе”».

Алексей Балыбердин родился и вырос на Вагонке. В детстве, как и любой другой мальчишка, любил пропадать с друзьями с утра до вечера на улице. Но отец приучал его к труду, а ещё часто брал с собой на рыбалку. Алексей до сих пор любит рыбачить, работать в огороде и считает, что мужчина должен уметь всё делать по хозяйству.

«Космонавтом в детстве точно быть не хотел. Всегда мысли были, так скажем, земные и было понимание, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Учился хорошо. Любимые предметы — технические: математика, физика. Но ещё и историю любил. По этому предмету даже на олимпиады ездил. Очень увлекался темой Великой Отечественной войны. Когда смотрю фильмы про войну, прямо мурашки по коже. Любимый — “Семнадцать мгновений весны”. Очень нравится фильм, выдержка главного персонажа. Но и комедии люблю, люблю посмеяться, пошутить с друзьями. Без чувства юмора в нашей жизни сложно», — рассказывает Алексей Балыбердин.

Родители Алексея всю жизнь отдали «Уралвагонзаводу». Мама — в планово-диспетчерском бюро, папа — на сборке танков.

«И сейчас, когда я иду по конвейеру, ко мне подходят люди, которые помнят моего отца (его, к сожалению, уже нет), здороваются, передают привет маме, и мне, конечно, очень это приятно. С детства я слышал рассказы про “Уралвагонзавод”, про танки. Поэтому я даже никогда не сомневался, что работать пойду на УВЗ. Правда, мама звала меня к себе в цех, но я категорически отказался, сказал, что пойду своим путём», — говорит Алексей Балыбердин.

Алексей Владимирович устроился в прессово-сварочный цех, где тогда начиналось освоение производства цистерн. Прошёл трудовой путь от мастера до начальника участка цеха. Параллельно занимался профсоюзной деятельностью. По мнению Алексея, активная работа в профсоюзе градообразующего предприятия стала первым шагом в большую политику.

«У меня всегда была тяга к общественной деятельности. Меня не оставляют равнодушными проблемы людей, не могу смотреть спокойно на несправедливость, когда нарушаются чьи-то права. Поэтому, работая на заводе, я оказался в профсоюзе — чтобы отстаивать права своих коллег. Видимо, моё неравнодушие заметили и пригласили заняться общественной работой на предприятии. Сначала возглавил профсоюзную комиссию по охране труда на общественных началах, не отрываясь от работы на производстве. А потом, с 2014 года, руководил этой комиссией уже на постоянной основе. Позже присоединился к движению “В защиту человека труда”. Помните 2012–2014 годы, “Уралвагонзавод” гремел на всю страну. У меня глаза горели, было огромное желание помочь, поучаствовать. Так начался мой общественно-политический путь, который привёл в Государственную Думу», — отмечает Алексей Владимирович.

По словам Балыбердина, именно опыт работы на заводе непосредственно с людьми очень помог ему в статусе народного избранника.

«Я для себя сразу обозначил позицию, что я — народный депутат. А это значит, что нужно быть в постоянном контакте с людьми. В этом мне пригодился весь мой опыт работы в профсоюзе УВЗ. Старался активно работать с избирателями, особенно на региональных неделях, встречался с людьми во всех восьми городах округа. Моя депутатская приёмная работала постоянно. И результат, я думаю, был заметен», — говорит представитель «Уралвагонзавода».

В работе Госдумы нет каких-либо тайн или секретов, признаётся Алексей, но есть колоссальная ответственность как перед всей страной, так и перед конкретным избирателем.

«Работа как работа, только со своей спецификой и огромной ответственностью, — отмечает Балыбердин. — Дума принимает бюджет, по которому живёт вся страна. Речь о десятках триллионов рублей. Это с одной стороны. А с другой — к тебе идут обычные люди со своими житейскими проблемами: с жалобами на ЖКХ, медицину. И в каждую проблему надо вникнуть, распутать этот клубок законов и правовых актов и, наконец, найти способы решения вопроса».

Алексей Владимирович говорит, что после избрания в Госдуму первое время друзья его завалили вопросами о Москве.

«Для всех почему-то Москва — это что-то запредельно далёкое, но ничего подобного. Да, это огромный мегаполис: все куда-то бегут, торопятся, напряжены. К этому очень сложно привыкнуть. Мы тут, в Нижнем Тагиле, всё равно живём более размеренно, у нас более зелёный город, гораздо больше парков, скверов, зелёных насаждений. А в Москве — бетон, плиты, асфальт, несущиеся машины. А пробки — это же вообще беда. Переполненное метро. Не особо это меня привлекает. В Москву хорошо ездить отдыхать. Там есть что посмотреть, куда сходить. Но жить там тяжело. И семья меня в этом поддержала. На момент, когда я был избран депутатом Государственной Думы, и сын, и дочь учились в лицее № 39. И здесь у нас всё гораздо доступнее. Всевозможные кружки, секции — всё в шаговой доступности. Можно организовать хорошее дополнительное образование ребёнку. Поэтому я принял решение, что семья останется в Нижнем Тагиле: не стоит выдёргивать их из привычной налаженной жизни. У нас здесь хорошее общее и дополнительное образование, пускай учатся и развиваются», — утверждает наш собеседник.

Благодаря созданному Алексеем Былыбердиным экспертному совету по развитию моногородов в Нижнем Тагиле удалось отремонтировать проспект Ленина и входную группу в городской больнице № 4.

«После Госдумы вопрос о месте работы для меня не стоял. Пообщался с руководством УВЗ, чем я могу быть полезен предприятию, что нужно заводу, и мне предложили должность директора по персоналу. Сложности на первом этапе были, но со временем освоился. А вот с людьми как раз проблем не было. Людей я знаю, производство знаю. Кроме того, сейчас в моём ведении 12 социальных объектов. Там работают слаженные и сплочённые коллективы, все профессионалы своего дела», — утверждает Алексей Балыбердин.

Алексей Балыбердин решил продолжить свою политическую карьеру в гордуме Нижнего Тагила. Выдвигаться представитель УВЗ решил по избирательному округу № 1.

«Я привык к общественной нагрузке и уже не могу без неё. Хочется помогать людям и родной Вагонке, а с депутатскими полномочиями это сделать проще. Пройдя через Госдуму, я понимаю, как эффективно можно продвигать свои проекты по развитию той же Вагонки, как для района привлечь средства, где взять ресурсы. Знаю многих людей во власти, умею с ними договариваться. Сейчас на “Уралвагонзаводе” собралась отличная команда профессионалов, которая идёт в Думу, чтобы биться за интересы района и города. И я рад, что могу быть частью #КомандыУВЗ», — отмечает заводчанин.

По словам топ-менеджера, его семья с пониманием отнеслась к новой инициативе.

«Семье, конечно же, хочется, чтобы я чаще бывал дома. А сейчас, в такое напряжённое время, редко удаётся побыть с семьёй. Честно признаться, и на рыбалку редко удаётся съездить. Задачи стоят перед “Уралвагонзаводом”, в том числе перед дирекцией по персоналу, очень серьёзные. Поэтому работаю максимум с одним выходным. И до позднего вечера», — признаётся Алексей.

Как и большинство родителей, супруги Балыбердины мечтают, чтобы их дети постоянно находились поблизости.

«Я не против того, чтобы мои дети получали образование не в Нижнем Тагиле, но я хочу, чтобы они вернулись. У нас город развивается очень хорошими темпами, происходят серьёзные изменения, которые видны невооружённым глазом. Есть и всевозможные досуговые мероприятия, и места для отдыха горожан. К тому же у нас очень много рабочих мест. Будучи депутатом Государственной Думы, я поездил по многим городам, и есть места, даже в Центральной России, где люди не могут найти себе достойную работу с достойной заработной платой, даже имея высшее образование. А в Нижнем Тагиле таких проблем нет», — заявляет представитель «Уралвагонзавода».

Изготовлено: ООО «Агентство новостей “Между строк”», юридический адрес: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 39, ИНН 6623091720. По заказу кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Балыбердина Алексея Владимировича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Балыбердина Алексея Владимировича.