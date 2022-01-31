Не могли добраться до школы, опаздывали на уроки. Спустя три месяца в посёлке Горноуральский нашли водителя школьного автобуса 

С осени прошлого года ученики школы № 24 в посёлке Горноуральский с трудом добирались до образовательного учреждения. Водителя школьного автобуса, который возил детей в школу из других посёлков, уволили в начале ноября из-за отказа ставить прививку от коронавируса.

Всё это время школьники добирались до Горноуральского самостоятельно. И только спустя месяц после увольнения водителя директору школы № 24 удалось договориться с соседней школой № 4 в селе Большая Лая. Тогда водитель автобуса школы № 4 сначала завозил детей в один посёлок, а затем вёз учеников в Горноуральский, но дети приезжали лишь ко второму уроку.

Как рассказали АН «Между строк» в школе № 24, сейчас на должность водителя устраивается мужчина, который уже работал у них несколько лет назад.

«Сейчас водителю осталось пройти медицинский осмотр, прививку он уже поставил. У него есть карта тахографа, и как только он пройдёт медицинскую комиссию, то сразу приступит к работе. Надеюсь, что это случится уже через неделю или максимум через десять дней», — говорит директор школы № 24 Татьяна Заостровных.

При этом директор пояснила, что те уроки, на которые дети не успевали с утра, учителя должны были проводить факультативно. Каждое утро таким образом до школы добирался 31 школьник, 14 из которых проживают в Лае, а 17 — в Малой Лае, 6 из них учатся в начальной школе.