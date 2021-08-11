Не конкурируют с мужчинами, а занимают свои ниши. В Нижнем Тагиле прошла душевная встреча женщин-предпринимателей

В центре «Мой бизнес» накануне собрались бизнес-леди Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа и приглашённые спикеры из Екатеринбурга. Дамы обсудили общие трудности, поделились секретами ведения успешного бизнеса и просто душевно провели время. С первых минут встречи стало понятно: женщин в бизнесе много, они смелые и совсем не боятся конкуренции мужчин.

«Женщины-предприниматели очень инициативные, они хотя объединяться, хотят вместе обсуждать какие-то вопросы. Наше мероприятие — ответ на их запрос, — заявил перед началом мероприятия руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев. — Женщин в бизнесе очень много, и они себя показывают хорошо. Они не боятся инициативы, берут её в свои руки и делают бизнес. Плюс женщины-предприниматели — это всегда про эмпатию, про хорошее отношение к людям».

Инна Фофанова специально приехала в Нижний Тагил из Лесного. Несколько лет назад она открыла детский развлекательный центр с помощью гранта Фонда поддержки предпринимательства. Сама Инна — педагог по образованию и мама двоих детей, поэтому сомнений, в какой сфере делать своё дело, у неё не было.

«Я приехала сегодня в Нижний Тагил, потому что мне хочется развития, хочется новых идей. Хочется получить толчок, понять, куда я могу направить свой бизнес, какие новые направления открыть, с кем я могу сотрудничать. Надеюсь ответы на эти вопросы получить сегодня», — сказала Инна.

Собственница тагильского цветочного салона «Дивная роза» Гулия Заболотная пришла в центр «Мой бизнес» для того, чтобы пообщаться с талантливыми женщинами и вдохновиться их историями:

«Цветочным бизнесом я занимаюсь семь лет. Я уверена, что нет предела совершенству и всегда есть чему учиться, тем более время летит, всё меняется, появляются новые веяния. Сегодня я с удовольствием послушаю успешных предпринимательниц, узнаю что-то новое. Мне очень приятно осознавать, что в XXI веке женщины выходят на первый план, не боятся заниматься тем, что им нравится. У мужчин всё жёстче, чётче, они выбирают немного другие сферы. А женщины чаще всего делают полезный бизнес».

Бьюти-индустрия, образование, помощь пожилым людям и инвалидам, ресторанный бизнес — такие сферы чаще всего выбирают для себя бизнес-леди в России. Однако две гостьи встречи «Леди в бизнесе» — генеральный директор УК «Ресторация Юста», эксперт по контролю за рациональным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов Юлия Багмут и владелица логической компании, руководитель Уральского отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», председатель комитета по развитию женского предпринимательства Уральской ТПП Ирина Солдатова — являются ярким доказательством того, что сегодня женщинам комфортно работать в даже, казалось бы, совершенно не женских сферах.

«Сейчас женщины приходят в бизнес очень рано, практически с 18 лет. Многие начинают пробовать себя уже в студенчестве, очень часто молодые мамочки, выходя в декрет, начинают заниматься небольшим бизнесом, — говорит Ирина Солдатова. — Ещё десять лет назад женщинам было сложнее строить своё дело. Тем более если женщина работала в среднем бизнесе — мужчины не готовы были воспринимать её на равных. Сейчас с каждым годом женщины занимают своё место, они не конкурируют с мужчинами, но у них появляется много своих ниш. И мужчины к этому относятся спокойно, особенно более молодое поколение».

Владелица клиники «Улутай» на Алтае екатеринбурженка Олеся Журкевич начала своё выступление очень по-женски — с подарков. Каждая гостья получила пакет с фирменным скрабом для тела. Моментально расположив аудиторию, Олеся рассказала о своём необычном пути в бизнесе: спустя много лет работы в журналистике она поняла, что хочет, чтобы её работа приносила людям радость. На своём примере владелица клиники лечебного голодания поделилась, как работать с соцсетями и развивать бизнес с помощью личного бренда.

«Мужчины решают вопросы немого другими способами, на других уровнях. У женщин всё-таки в крови делиться тем, что есть внутри. И личный бренд у женщин-предпринимателей получается гораздо круче, потому что очень много внутреннего света, энергии. Вы можете сами тестировать ваш продукт и делиться впечатлениями с вашими подписчиками в соцсетях, с клиентами», — считает Олеся Журкевич.

Встречи бизнес-леди в Нижнем Тагиле проходят не в первый раз, и, судя по интересу участниц и спикеров, мероприятия такого формата будут проводиться чаще. Ведь тем для дискуссий масса, как и примеров успешного женского бизнеса.