«Не хотелось бы повторения “Зимней вишни”». В Нижнем Тагиле из-за разборок собственников ТЦ «Феникс» остался без пожарной охраны

Торговый центр «Феникс» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле с середины прошлой недели работает с серьёзными нарушениями противопожарной охраны. Как рассказал АН «Между строк» замдиректора ООО «Управляющая компания», владеющего долей в ТЦ, Владимир Чулков, между собственниками здания возникли разногласия, которые привели к тому, что двое из трёх из владельцев отказались от пожарной охраны.

«Мы известили все профильные службы, пожарных, прокуратуру, что больше не обслуживаем этот торговый центр и система пожаротушения в нём не работает, — говорит Чулков. — Но нам бы не хотелось повторения “Зимней вишни” или “Хромой лошади”. Представьте себе: 10 тысяч квадратных метров торговых площадей без пожарной охраны».

В отделе надзорной деятельности МЧС АН «Между строк» заявили, что по данному обращению сейчас ведомством проводится предварительная проверка. Если информация подтвердится, то МЧС вместе с прокуратурой будет требовать устранения выявленных нарушений.