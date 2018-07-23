«Не хочу участвовать в данном навозе». Житель Нижнего Тагила вышел из «Единой России» из-за пенсионной реформы

Житель Нижнего Тагила Николай Тарахов решил сдать партийный билет «Единой России», так как «программа партии и деятельность её руководства стали направлены против собственного народа». Заявление мужчины появилось в анонимном Telegram-канале «Пьяная Армата».

«Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это», — говорится в заявлении на имя секретаря местного отделения партии Владислава Пинаева (орфография автора сохранена).

Авторы Telegram-канала предполагают, что недовольство Тарахова вызвано повышением пенсионного возраста. Напомним, 19 июля депутаты Госдумы одобрили законопроект о пенсионной реформе в первом чтении. Среди присутствовавших в зале единороссов против проголосовала только депутат Наталья Поклонская.

В нижнетагильском отделении партии подтвердили подлинность заявления Николая Тарахова, который всё ещё является членом партии.