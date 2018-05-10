«Не думаю, что Юрию Никулину сценка бы понравилась». Артисты Нижнетагильского цирка привели на Парад Победы «фашиста» на верёвке

В колонне артистов Нижнетагильского цирка, участвовавшей в традиционной демонстрации трудовых коллективов города после Парада Победы, провели «пленного фашиста». Карикатурного немца с гитлеровскими усиками вёл на верёвке актёр, изображавший солдата Красной армии.

«Цирк не был бы цирком, если бы не подготовил что-то необычное. Завещает колонну инсценировка», - говорит за кадром корреспондент «Тагил-ТВ», пока связанного «фашиста» под одобрительный смех «бьёт» девочка лет пяти в военной форме.

В костюмированном шествии принимали участие актёры труппы «Золотой цирк Никулина», приехавшего в Нижний Тагил на гастроли с шоу «Фонтан».

Впрочем, шутку с «пленным фашистом» многие тагильчане не оценили.

«В 1944 году по Москве провели 60 тысяч военнопленных. Но даже тогда, когда война ещё не закончилась, советская власть и жители столицы не позволяли себе издеваться над пленными, хотя имели на это, наверное, намного большее право. Перед проводом их хорошо покормили, а генералы и полковники шли впереди колонны в орденах и с гордо поднятой головой. Сценка цирка, по-моему, неуместна, не думаю, что Юрию Никулину, получившему на войне медаль “За отвагу”, она бы понравилась», – возмущается житель Нижнего Тагила Павел, обративший внимание на колонну цирка.

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский заявил, что постановка была сатирической, в духе советских агитбригад, и считает её абсолютно уместной.

«Видимо недовольные люди незнакомы с историей агитбригад, не видели плакатов Кукрыниксов, которые были ещё жестче. Мы прошли по всему маршруту и всем понравилось, все улыбались. Мы шли в колонне деятелей культуры, в соответствии с традициями агитбригад, которые были в годы войны. Это сатира! Никаких знаков отличий даже не было, свастики и так далее. Ничего неполиткорректного. Это моя твёрдая позиция», – прокомментировал Марчевский.

Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле прошёл традиционный Парад Победы. По главному проспекту города прошли пешие колонны, а также проехала военная техника, в том числе культовый танк времён войны Т-34. Колонна «Бессмертного полка» собрала около 7 тысяч тагильчан. Следом перед трибуной прошла традиционная демонстрация общественных и бюджетных организаций, а также градообразующих предприятий города.