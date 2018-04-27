«Не доставать оружие из сейфов». Свердловская Росгвардия напоминает о жёстком ограничении оборота оружия на время чемпионата мира по футболу

В Свердловской области с 25 мая по 25 июля 2018 года на время чемпионата мира по футболу вводятся усиленные меры безопасности на территориях, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры для проведения мундиаля. Это касается и оборота оружия. В Управлении Росгвардии по Свердловской области рассказали, какое именно оружие будет запрещено и что будет с провинившимися.

Что конкретно под запретом?

Абсолютно всё оружие. До конца июля будет категорически запрещено передвигаться с оружием по территории области, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе). Запрет будет распространяться также и на охотничье оружие. Поэтому охотникам придётся воздержаться от любимого занятия до 25 июля.

А купить в это время оружие можно (и не пользоваться)?

Нет. На эти два месяца будут закрыты все оружейные магазины. В рамках исполнения Указа президента РФ от 09.05.2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» приостановится любая деятельность по реализации гражданского оружия и патронов к нему. Купить можно будет только товары для рыбалки, спорта и туризма. Под запрет на этот срок попадёт даже деятельность обучающих организаций, готовящих граждан по программе безопасного обращения с оружием и приобретения соответствующих навыков. Не смогут пройти обучение и претендующие на получение правового статуса частного охранника.

Ну оштрафуют, не велика беда!

Всё гораздо серьёзнее. В случаях выявления фактов нарушения установленных ограничительных мер органами Росгвардии будут приняты меры к незамедлительному изъятию оружия. Вас совершенно точно задержат, оружие конфискуют, и только спустя месяц можно будет оформить возврат стреляющей единицы.

«Управление Росгвардии по Свердловской области рекомендует владельцам оружия заранее решить вопрос с продлением разрешительных документов на оружие, срок действия которых истекает в период ограничительных мер, а также не доставать оружие из сейфов в указанный период», — отметили в ведомстве.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу – 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдёт 15 июня 2018 года.