Названы самые частые причины смерти в Свердловской области 

В Свердловскстате выяснили главные причины смертности населения в регионе за прошедший год. Самыми частыми оказались сердечно-сосудистые заболевания (38,7% от общего числа смертей). Вторая по частоте причина смертности — коронавирус (24,8%). Онкологические заболевания занимают третье место (11,8%) среди причин смертности в общей статистике, сообщила врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова. Всего за 2021 год в Свердловской области умерли 76,8 тысячи человек.

Кроме того, с начала этого года возросло число смертей новорождённых детей до года. В период с января по март смертность повысилась на 43,6%, что на 17 человек больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Таким образом, естественная убыль населения в области за первый квартал выросла на 5,1% и составила 7719 человек, что составляет максимум среди всех регионов УрФО. Максимальный антирекорд зарегистрировали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.