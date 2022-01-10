Названы победители премии «Золотой глобус»

В США завершилась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Награда Голивудской ассоциации иностранной прессы вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

В этом году церемония проходила в закрытом формате, о победителях общественность узнавала на сайте ассоциации. Лучшей драмой стал фильм «Власть пса» (16+) режиссёра Джейна Кэмпиона с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Лидером среди иностранных фильмов стала драма японского режиссера Рюсукэ Хамагути по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины» (16+). Среди комедий жюри выделило «Вестсайдскую историю» (12+) Стивена Спилберга.

Уилл Смит получил награду за лучшую мужскую роль в драме «Король Ричард» (12+). «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль в ленте «Быть Рикардо» (16+) у Николь Кидман. Эндрю Гарфилду присудили награду за лучшую роль в комедии «Тик-так, бум!» (18+). Рейчел Зеглер получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии «Вестсайдская история» (12+).

Лучший режиссёр — Джейсон Кэмпион, картина «Власть пса» (16+).

Из сериалов лучшими стали драматический «Наследники» (18+) и комедийный «Хитрости» (18+).

«Золотой глобус» также получил мультфильм «Энканто» (6+) производства студии Disney.

Награды удостоилась певица Билли Айлиш за композицию «No Time To Die» к киноленте «Не время умирать» (12+). Немецкий композитор Ганс Зиммер написал лучшую оригинальную музыку к фильму «Дюна» (12+).

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижности премией после «Оскара».