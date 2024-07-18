Назад в СССР. Тагильские коллекционер ретро-вещей и клипмейкер сняли ностальгический ролик со старым «Москвичом», набравший десятки тысяч просмотров в местном паблике (ВИДЕО)

В начале июля тагильчане Степан Кравченко и Сергей Прохоров выпустили клип «‎Назад в СССР»‎. За две недели видео, где один из героев — старый «Москвич» 1976 года выпуска, набрало около 60 тысяч просмотров во «ВКонтакте». Мы поговорили с авторами ролика и узнали почему они решили поностальгировать по ушедшей эпохе.

Сергей купил «Москвич‎»‎ (ИЖ М-412ИЭ) цвета «Липа зелёная»‎ в сентябре 2019 года, год потребовался ему, чтобы восстановить автомобиль. Часть деталей приходилось заказывать через интернет, что-то покупать с местных авторазборок. Иногда приходилось брать по два экземпляра детали, чтобы из двух собрать одну.

«‎С сентября 2020 года автомобиль полностью на ходу. У современных запчастей качество 50 на 50, может подойти, а может и нет. Старые запчасти тоже могут подвести, так как металлическая часть может быть в идеальном состоянии, а внутри, например, прокладки могут уже быть высохшими и непригодными для использования. Поэтому детали нужно покупать по две штуки сразу, чтобы удачно собрать из двух одну. Бывало такое, что даже из двух готовых ремкомплектов собирал один», — рассказал АН «‎Между строк» Сергей Прохоров.‎

Автомобиль старше Сергея на три года. Говорит, что когда едет по улице, то вызывает у народа большой интерес, многие сигналят, машут руками и показывают большой палец вверх, мол, круто.

«‎У “Москвича” был только один владелец, который очень его берёг. Ездил только летом, зимнюю резину машина вообще никогда в жизни не видела. Он настолько любил автомобиль, что в сильные ливни останавливался, искал какую-нибудь арку, навес или вставал под деревья, чтобы на неё не лил дождь. Благодаря этому и сохранилось лакокрасочное покрытие. Салон тоже в идеальном состоянии, как будто только с завода. Запах “Москвича” просто одурманивает. Я также не езжу зимой, только когда сходит снег. Многие называют его “Москвич”, но по документам это ИЖ, ижевский автозавод», — делится Сергей. ‎ ‎

С 2000 года мужчина коллекционирует вещи времён СССР, часть из них использовал при съёмке клипа.

«‎Я периодически фотографирую свой “Москвич” и отправляю фото в различные паблики. Мне нравится сам процесс, я горжусь своей машиной. А когда ещё и людям нравится, то вообще сижу и радуюсь. В этот раз сделал фотографии около ДК НТМК и отправил в сообщество во “ВКонтакте” “Улицы Тагила”. Через день администратор группы Степан Кравченко связался со мной и сказал, что мои фотографии бьют рекорды по просмотрам и предложил устроить ещё одну фотосессию. Мы встретились, и пока он фотографировал я ему рассказывал и показывал как работает автомобиль. Машина полностью механическая, на рычагах и тросиках. Даже фары включаются ногой. Потом он снял на видео, как все работает, каждое моё действие. Потом предложил снять клип», — вспоминает тагильчанин.

Клип был снят за пару часов. Съёмки проходили на Театральной площади и центральных улицах города, а также у вокзала. Постпродакшн занял 2-3 дня.

«‎Сергей очень интересно рассказывал про устройство автомобиля, я даже не знал где находится бензобак, как включаются фары, какие вообще приколюхи есть в “Москвиче”. После того, как мы сняли все процессы, я попросил Сергея запустить машину и прокатиться на ней. Резко пошёл дождь и я начал снимать. Капли дождя, облака, блики, боке — всё это выглядело очень красиво. Мне вспомнилась песня группы “Форум” —”Белая ночь”, которая “опустилась как облако”. Я уже примерно видел картинку, представлял монтаж в голове. Ну и дальше мы начали импровизировать. Мне изначально была интересна тема СССР, поэтому я взялся за этот проект», — делится Степан Кравченко.

Он рассказывает, что специально накладывал картинку клипа на слова из песни. Например, когда в треке поётся: «‎Слышу знакомую речь, вижу облик твой. Ну почему это только во сне?», «‎Москвич» проезжает мимо вокзала. ‎‎

«‎Мне захотелось, чтобы во время этих слов акцент был на вокзале. Что-то в этом есть грустное и ностальгическое. Вообще, смысл этого видео — вспомнить ту эпоху, то время. Не сказать, что я сильно застал его, я 1995 года рождения, но всё равно как-то отразилась эпоха СССР на нас. Мне всегда казалось, что люди были добрее в то время. У моего деда был “Запорожец”, и я помню как он приходил в гараж, чинил его, а мы в это время лазили в яму за картошкой. Я с теплотой вспоминаю то время. Клип хотелось снять в стиле сериала “Восьмидесятые”. Для этого я попросил Сергея одеться в стиле СССР. У него много разной атрибутики, он большой ценитель всего этого. Мы два творческих человека, решили объединиться и получилось вот такое видео», — отмечает Степан.