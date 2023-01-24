«Найти свою стаю и себя в этом мире». В Нижнетагильском театре кукол готовят спектакль по сказке Андерсена «Гадкий утёнок» 

Премьерой этого года, которой Нижнетагильский театр кукол откроет в сентябре юбилейный 80-й творческий сезон, станет спектакль «Гадкий утёнок» (6+) по сказке Ганса Христиана Андерсена.

На художественном совете артисты театра и режиссёр Наталья Красильникова из Кирова обсудили, какой будет постановка. Художником выступит Елена Белых из Воронежа, уже известная тагильским зрителям по сказке «Аладдин и волшебный светильник» (6+). Также она готовит спектакль «Демон» (16+) по мотивам произведений Михаила Лермонтова.

«“Гадкий утёнок” — одна из самых пронзительных сказок Андерсена. И она всегда актуальна, потому что каждый из нас в детстве мог оказаться таким утёнком, у которого не получается наладить взаимоотношения с окружающими, найти свою стаю и себя в этом мире. Это тема, на которую можно и нужно говорить с детьми и взрослыми», — считает режиссёр Наталья Красильникова.

В основу постановки ляжет пьеса «Дикий» (16+), написанная по сказке «Гадкий утёнок» известным драматургом Владимиром Синакевичем. Как рассказала художник спектакля Елена Белых, вдохновение авторы черпают в японском театре кабуки. По задумке постановщиков, артисты появятся на сцене «живым планом».

«Считаю, что спектакль с таким глубоким смыслом должен появиться в репертуаре нашего театра. Самое время поговорить о ценностях отношений, о самопознании и любви. Новая постановка станет прекрасным поводом для замечательного семейного просмотра», — считает директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.