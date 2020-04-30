«Навтыкали, как спички». Жители посёлка Уралец пожаловались в прокуратуру на упавшие столбы «Светлого города»

Жители посёлка Уралец и деревни Белогорка, что под Нижним Тагилом, возмущены качеством установки электроопор. Спустя всего месяц после монтажа большинство столбов покосились, а один даже рухнул на землю. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сельчане написали жалобу в прокуратуру Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации и обязать подрядчика исправить недоделки.

«Без всяких экспертиз видно, что работы подрядчиком были выполнены некачественно, — рассказал АН “Между строк” автор обращения Денис Жуков. — Ну и со стороны местной администрации контроля за работами, видимо, не было. У меня возле дома столб наклонился прямо у входа, при первой же слякоти он может упасть на меня, или моих детей, или на проезжающую машину. Мне теперь через соседей на улицу выходить?»

Мужчина предполагает, что специалисты компании «Швабе-Урал», которая занимается реализацией проекта «Светлый город» в Нижнем Тагиле, недостаточно углубили лунки под столбы, уткнувшись в твёрдую горную породу.

«Это же гора Белая, тут одни камни, а они обычным ямобуром попытались, думали, что у них прокатит. Навтыкали, как спички. Но даже когда снег ещё лежал, было видно, что столбы в разные стороны “плясать” начали», — утверждает мужчина.

Глава территориальной администрации посёлка Уралец Дмитрий Кравченко заявил АН «Между строк», что проблема ему известна и сейчас принимаются меры для её исправления.

«Столбы устанавливали зимой, и сейчас их грунт немного выдавил. Позавчера я разговаривал на эту тему с представителем “Швабе-Урал”, сегодня должна была приехать бригада, чтобы подправить опоры», — рассказал чиновник.

В «Швабе-Урал» не исключили вероятность того, что при монтаже электроопор были допущены нарушения технологии, но не смогли уточнить количество смонтированных таким методом столбов.