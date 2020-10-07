Навальный призвал ЕС ввести санкции против ближайшего окружения Путина

Политик Алексей Навальный призвал европейские страны вводить ограничительные меры против высокопоставленных чиновников, олигархов и ближайшего окружения президента Владимира Путина, а не против всей России, пишет газета Bild.

«Они убивают людей, потому что хотят остаться у власти. Они крадут деньги, воруют миллиарды, а по выходным летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против всей страны не работают. Самое главное — ввести запреты на въезд тем, кто наживается на режиме, и заморозить их активы. Олигархи, высокопоставленные чиновники и ближайшее окружение Путина», — заявил Навальный.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что европейские санкции из-за отравления Навального «Новичком» не затронут строительство газопровода «Северный поток — 2», а коснутся отдельных лиц. По информации собеседников агентства, ограничительные меры будут заключаться в заморозке активов российских чиновников и запрете для них въезда на территорию ЕС. Они отмечают, что принятые меры будут не такими жёсткими, как в случае инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году в британском Солсбери, так как атака произошла на территории России, а не зарубежного государства.

Санкции против России страны ЕС планируют обсудить на саммите 15–16 октября. Ранее Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в биологических образцах Навального были обнаружены следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок», что подтвердило данные трёх независимых европейских лабораторий. Россия продолжает отрицать свою причастность к инциденту.