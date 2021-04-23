Навальный прекращает голодовку

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок по «делу Ив Роше» в ИК-2 в Покрове, прекратил объявленную в конце марта голодовку, сообщается на странице политика в Instagram.

«Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: "А можно мне узнать мой диагноз?" и "Могу ли посмотреть собственную медкарту?" Спасибо вам, сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», — сообщается в посте.

По словам Навального, одной из причин принятия решения о прекращении голодовки стало то, что врачи, которым он доверяет, заявили, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого».

«Ещё одним аргументом, ставшим для меня, возможно, более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей "Матерей Беслана". У меня слёзы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня», — восхитился Навальный.

В то же время он отметил, что требование допустить необходимого врача не снимает, поскольку у него по-прежнему пропадает чувствительность участков рук и ног.

«Но с учётом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займёт те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи. Ещё раз: это исключительно ваша заслуга. Добрых неравнодушных людей по всему миру. Спасибо вам, я вас не подведу», — заключил политик.

В феврале суд в Москве отправил Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что дело «Ив Роше», по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.