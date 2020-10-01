Навальный подаст в суд на Пескова из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ США

Оппозиционер Алексей Навальный заявил в своём телеграм-канале, что он намерен подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова из-за его высказываний о том, что политик сотрудничает с ЦРУ США.

«Во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на “работу со специалистами ЦРУ”. Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю», — написал Навальный.

Ранее сегодня Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «есть информация» о сотрудничестве Навального с западными спецслужбами.