Навальный: Парад Победы в Москве обойдётся бюджету в миллиард рублей

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подсчитал, что, согласно данным портала госзакупок, парад Победы в Москве обойдётся бюджету почти в 1 млрд рублей. Соответствующее расследование ФБК было опубликовано 22 июня.

В частности, на доставку военнослужащих будет потрачено 290 млн рублей, а разгон облаков обойдётся бюджету почти в 113 млн рублей. Прямая трансляция мероприятия будет стоить 83,5 млн рублей, специальный международный пресс-центр — свыше 135 млн рублей, питание для журналистов, вода для участников парада, торжественный приём стоят почти 118 млн рублей, а приём иностранных организаций — почти 87 млн рублей.

Оформление Красной площади и Васильевского спуска, в том числе закрытие мавзолея Ленина, будет стоить 60 млн рублей. Фотосъёмка мероприятия оценивается в 47 млн рублей, а на специальные открытки с поздравлениями Путина потратят 30 млн рублей.

«Итого у нас с вами получился уже почти миллиард. И это только по данным госзакупок. Плюс к этому будут огромные затраты на топливо для бэтээров, танков, истребителей, вертолётов — они в бюджете Министерства обороны, мы их не видим», — написал Навальный.

Также оппозиционный политик напомнил, что парады пройдут в большинстве крупнейших городов России.