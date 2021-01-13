Навальный объявил о возвращении в Россию

13.01.2021 13:31
Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил в Instagram, что возвращается в Россию: он намерен прилететь в Москву рейсом «Победы» 17 января.
«Вопрос, возвращаться или нет, передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают, мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю», — заявил политик.
- Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта из Томска в Москву 20 августа. Позже специалисты из Германии, куда политика перевезли на лечение, выявили в его организме следы нервно-паралитического вещества «Новичок».
- 14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование, в котором говорится о причастности восьми сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального.
- Позже Навальный опубликовал запись разговора с одним из предполагаемых отравителей офицером ФСБ Константином Кудрявцевым. Оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Кудрявцев не стал отрицать, что Навального планировалось убить, и рассказал, что яд нанесли на трусы политика.