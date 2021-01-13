Навальный объявил о возвращении в Россию

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил в Instagram, что возвращается в Россию: он намерен прилететь в Москву рейсом «Победы» 17 января.

«Вопрос, возвращаться или нет, передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают, мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю», — заявил политик.