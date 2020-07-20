Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Оппозиционер Алексей Навальный на своём сайте объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией.

Решение о закрытии фонда Навальный объяснил иском от связанной с Евгением Пригожиным компании «Московский школьник», по которому ФБК, юрист фонда Любовь Соболь и сам Навальный должны выплатить почти 88 миллионов рублей.

«Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла её собирать. До конца путинской власти нам придётся жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина», — заявил политик.

Навальный также объявил о создании новой организации взамен закрывающейся.

«Нам дорого наше название, но, как я много раз говорил, ФБК — это не офис и не бумажка из Минюста. ФБК — это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает. Мы перейдём на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — написал Навальный.

В 2019 году суд обязал Навального и ФБК выплатить компании «Московский школьник» 88 миллионов рублей и опровергнуть заявление, что именно она виновата в отравлениях детей некачественными продуктами в московских школах и детских садах. В то же время оппозиционер подчеркнул, что до этого компания выплатила штрафы по делу об отравлениях.

В прошлом году Следственный комитет завёл уголовное дело об отмывании сотрудниками фонда миллиарда рублей, однако позже существенно снизил сумму ущерба. В результате счета ФБК и всех его сотрудников заблокировали на 75 миллионов рублей.