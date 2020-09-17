Политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил в Facebook бывший проректор ВШЭ, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

«Навальный, борясь за права человека в нашей стране, за экономические, за политические права, за право голоса, за справедливость, тем самым вносит вклад в борьбу за эти идеалы во всём мире, а мир сейчас в этом плане находится в очень трудной ситуации», — заявлял ранее Ерофеев в эфире «Дождя».

По словам Ерофеева, Навального выдвинул «ряд профессоров признанных университетов»; кто именно, он не уточнил.

«Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик», — написал Ерофеев.

К инициативе могут присоединиться государственные деятели или представители международных организаций, добавил он.

Ранее на Нобелевскую премию мира предложили выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских — с этой идеей выступил лидер Европейской народной партии Дональд Туск. Кроме того, член палаты депутатов Италии от партии «Лига Севера» Паоло Гримольди на эту же премию номинировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.