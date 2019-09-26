Наталья Поклонская предложила перенести в Крым штаб-квартиру ООН

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в своём телеграм-канале предложение перенести в Ялту штаб-квартиру ООН. Поклонская напомнила своим подписчикам, что основы международной организации были заложены именно в Крыму во время конференции в 1945 году.

«Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про "аннексию" Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым — например, в Ялту», — заявила депутат.

Также она отметила, что на полуострове обязательно «найдётся красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место».