«Он настоящий: и усы у него настоящие, и сам он такой бодрый!» Танкист из Нижнего Тагила рассказал о знакомстве с Якубовичем на «Поле чудес», вырезанных сценах и смешных моментах на съёмках

25 сентября 2020 года на Первом канале вышел выпуск всенародно любимого капитал-шоу «Поле чудес» с участием сотрудника УВЗ Михаила Бегмана. Во время игры Михаил вручил Леониду Якубовичу модель танка Т-14 «Армата». И приготовил с коллегами музыкальный сюрприз.

Михаил — первый герой нашей новой рубрики #Ябылвтелике, в которой мы будем рассказывать про тагильчан, в разное время принимавших участие в федеральных телешоу. Вы узнаете, как жители Нижнего Тагила оказываются в телике, зачем им это нужно и что изменилось в их жизни после этого.



Михаил Бегман (второй справа) с коллегами и Леонидом Якубовичем



В телик попал случайно

Михаил попал на «Поле чудес» случайно: он не смотрел эту передачу и уж точно не был фанатом капитал-шоу. Поучаствовать ему предложили на работе. Дело в том, что команда «Поля чудес» решила посвятить один из выпусков Дню машиностроителя. На передачу пригласили сотрудников тех предприятий, которые состоят в Союзе машиностроителей, в их числе и «Уралвагонзавод».

«Мне предложили поучаствовать в этом мероприятии. Я подумал и решил, почему бы и да», — говорит Михаил.

Вместе с ним в Москву поехали и его коллеги: Леонид Белкин из газового цеха, представитель первого термического цеха Андрей Малько и Наталья Киселёва из ДК им. Окунева, которую Михаил ласково назвал художественным руководителем новоиспечённого творческого коллектива.

За день до съёмок

Михаил с коллегами приехали в столицу на несколько дней. За сутки до главных съёмок их ждала экскурсия по Первому каналу и репетиция программы. Да, оказалось, что участники репетируют некоторые моменты перед эфиром — например, музыкальный номер и свои «приветы» близким. Но Михаила больше впечатлила экскурсия по останкинскому телецентру.

«Здание у них немаленькое. Мы шли по коридору, заглянули в зал, где Малышева снимает эту передачу про здоровье, там всё было в её фотографиях. Сходили в другую сторону, там была студия передачи “Время покажет”. Потом нас завели в режиссёрскую и операторскую комнаты, где нам показали технику, которая у них стоит: там сразу 13-14 камер, которые снимают нас с разных ракурсов. Всё было таким шикарным, особенно по меркам Тагила и УВЗ. Ёлки-палки, это Москва! Первый канал!» — делится Михаил.

Михаилу запомнилось, что команда «Поля чудес», проводившая экскурсию, делала всё для хорошего настроения гостей. Сотрудники телеканала, по его словам, «излучали флюиды счастья, которые заряжали игроков».

«Запомнился мне там один человек по имени Алексей. У него работа такая необычная: он просто ходил и всем улыбался. Он заряжал людей оптимизмом. Вот реально, смотря на этого человека, ты хочешь радоваться. Он должен обеспечить тебе счастливое настроение и следить за порядком, то есть он не такой грозный охранник, наоборот, он радостный охранник. Если скрепки не хватает, пуговица отвалилась, он всё сейчас же решал!» — вспоминает тагильчанин.

День Х

Утром перед съёмками участников разделили на две группы. В первую вошли девять игроков, во вторую — родственники, коллеги, директора предприятий, зрители.

«С нами ещё раз провели инструктаж. Я бы даже сказал, что это было ржачно. Сотрудники программы не давали загрустить участникам, чтобы у них мандраж не начался. Постоянно кто-то подкалывал, шутил», — делится заводчанин.

После формальных моментов к участникам в комнату зашёл ведущий капитал-шоу Леонид Якубович.

«Меня все спрашивают про Якубовича. Так вот, он настоящий: и усы у него настоящие, и сам он такой бодрый. Ему 75 лет, а он такой живой, прямо дышит позитивом. При встрече он нам сказал: “Вам сейчас кучу инструкций дали, что ко мне подходить нельзя, обниматься со мной нельзя. Забудьте это всё и просто наслаждайтесь жизнью”», — вспоминает Михаил Бегман.

После встречи с ведущим игроки пошли в студию на запись программы. Участникам достался нелёгкий вопрос, впрочем как всегда, о том, что изобрёл Хайрем Стивенс Максим в подростком возрасте.

«Я старался быть спокойным, но правая нога в коленке продолжала трястись, хотя я чётко знал, что мне нужно делать. Я говорил себе: “Да успокойся ты”, но нога продолжала трястись», — рассказывает про своё волнение тагильчанин.

Михаил не прошёл в финал: слово «мышеловка» — изобретение британского оружейника Хайрема Стивенса Максима — отгадали раньше него. Но тагильчанин не расстроился и начал болеть за победителя своей тройки. По рассказам Бегмана, у него с участниками за один день сложились очень дружеские отношения.

Михаил с игроками своей тройки Михаил с игроками своей тройки

Осталось за кадром

Как рассказал игрок, в программу вошло не всё: момент, где он дарит ведущему свой значок, вырезали. Также из программы убрали ещё несколько «рабочих» моментов.

«Леонид Аркадьевич, бывало, “шумел” на съёмочную группу. Это, конечно же, всё вырезали. Ну а что делать, если команда не успевала вовремя за ним. А он шустрый вообще, схватывал всё на лету», — рассказывает Михаил.

В эфире «Поля чудес» Михаил вместе с коллегами Леонидом Белкиным и Андреем Малько исполнил песню «Значок “Уралвагонзавод”». Заводчане сыграли композицию слаженно и без ошибок. Но на самом деле, направляясь в Москву, они планировали спеть совсем другую песню.

«Всё произошло чуть ли не с корабля на бал. Изначально мы готовили песню группы “Любэ”. Мы её долго учили, записывали на студии звукозаписи в ДК им. Окунева. Но потом нам звукорежиссёр из Москвы сказал, что её нельзя исполнять из-за нарушения авторских прав. А у нас до выступления оставалось два дня», — рассказывает тагильчанин.

К счастью, Андрей Малько сам сочиняет песни, одна из них была посвящена как раз «Уралвагонзаводу». Посовещавшись, тагильчане решили исполнить её. Музыку обработал Леонид Белкин. Как уверяет наш герой, номер впечатлил редакцию «Поля чудес».

Михаил Бегман с коллегами Андреем Малько и Леонидом Белкиным Михаил Бегман с коллегами Андреем Малько и Леонидом Белкиным Михаил Бегман с коллегами Андреем Малько и Леонидом Белкиным

Жизнь после программы

Михаилу сейчас 36 лет. Он по-прежнему работает на УВЗ сотрудником управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции. Недавно у него родился третий ребёнок. «Поле чудес» Михаил смотреть так и не начал.