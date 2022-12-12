«Настоящий электронный музей истории Нижнего Тагила». ЕВРАЗ и АН «Между строк» подвели итоги масштабного просветительского проекта «Тагил 300»

11 августа компания ЕВРАЗ и агентство новостей «Между строк» запустили совместный проект к юбилею Нижнего Тагила — «Тагил 300». Целью проекта было рассказать о 300 фактах, связанных с Нижним Тагилом: от малоизвестных и редких до популярных и удивительных. 10 декабря был опубликован последний сюжет, завершающий серию рассказов о городе и его людях.

За четыре месяца на сайте «Тагил 300» появились интересные факты об основателях города заводчиках Демидовых, о талантливых народных умельцах, инженерах и управленцах, мастеровых, внёсших свой вклад в развитие сложного заводского хозяйства. Здесь есть истории о купцах, представлявших особую прослойку тагильского общества, чьё наследие до сих пор сохранено в облике центральных улиц Нижнего Тагила в виде прекрасных зданий, построенных ими. Здесь есть рассказы о художниках и артистах, ремёслах и промыслах. Проект показывает, как рос и хорошел наш город, как появлялись новые поколения его жителей, как на смену старому приходило новое.

Как тагильчане смогли построить первый в России паровоз (отец и сын Черепановы), на свои средства прорыть уникальный канал (Климентий Ушков), за сооружение которого не взялись лучшие французские инженеры первой половины XIX века, завоевать первую в истории СССР золотую олимпийскую медаль (Нина Ромашкова) и первую в истории России олимпийскую медаль в гребном слаломе (Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов), получить Нобелевскую премию по физике (Константин Новосёлов), снять культовые российские фильмы конца 1980-х — 1990-х годов (Валерий Огородников)? Ответы на эти и многие другие вопросы из истории Нижнего Тагила читатель может узнать, зайдя на сайт проекта.

«Концепция и уникальность проекта “Тагил 300” заключается в том, что более 100 фактов о городе рассказали на видео известные тагильчане. Это представители средств массовой информации, образовательных, культурно-досуговых, спортивных, медицинских учреждений и градообразующих предприятий: металлурги, предприниматели, педагоги, актёры театров, сотрудники музеев, дворцов культуры, главные редакторы, фотографы, художники, певцы, спортсмены, врачи, архивисты, библиографы, ведущие и многие другие», — рассказывает один из авторов проекта Елена Полюгова.

По её словам, цель проекта — привлечение внимания тагильчан к истории и культуре родного города и сохранение его исторического наследия. Собранные 300 фактов о Нижнем Тагиле стали важным источником информации, соединив в себе трёхвековую историю старейшего горнозаводского центра России.

«Мы развеиваем популярный миф о том, что Нижний Тагил — это исключительно промышленный город, знаменитый своими танками и первым паровозом. Наш город славится деятелями культуры и искусства, художественными промыслами, спортсменами», — отмечает Елена.

В ходе работы над проектом его авторы мониторили информацию в газетах разных лет, изучали материалы по истории города. Также им помогали и тагильчане, активно откликнувшиеся на призыв предлагать свои факты о Нижнем Тагиле.

«Радиоведущий “Экорадио” Александр Есенин и директор спортивной школы олимпийского резерва “Юпитер” Александр Долгоруков вдохновили нас на создание публикаций о паралимпийской чемпионке Михалине Лысовой и талантливом хоккеисте и тренере Сергее Гусеве. А наши подписчики Михаил Люханов и Ольга Уткина предложили рассказать о Нижнетагильском детском доме № 1 и звезде мюзикла “Шахматы” Александре Казьмине. Авторы этих интересных фактов получили специальные подарки от компании ЕВРАЗ», — делится Елена.

Она отмечает, что в процессе работы над проектом сами авторы делали для себя интересные и неожиданные открытия в истории Нижнего Тагила. Например, о том, что здесь действовала метеорологическая обсерватория, одна из первых в Российской империи, что в городе был создан первый в России музей мягкой игрушки, что здесь изготовили пять мостов для Санкт-Петербурга и трудилась первая в мире женщина-горновой. Не без удивления узнали авторы и о том, что были попытки переименования города.

«Самое интересное, что мы даже не предполагали, сколько интересных фактов у нас ещё останется в резерве. Мы с командой, шутя, обсуждая факты, которые выбрали для проекта, решили, что возможно и его продолжение под названием “Тагил 300. Том второй”», — считает Елена Полюгова.

Проект поддержала компания ЕВРАЗ, которая принимает активное участие в реализации культурных, образовательных и спортивных инициатив в городе.

«Нижний Тагил славен не только промышленностью, он заслуженно считается уральским центром культуры, искусства, художественных промыслов, инженерной мысли, в нашем городе родились известные спортсмены, актёры, учёные… Очень здорово, что разные поколения тагильчан узнали эту интересную информацию из проекта, открывая историю своего города, в том числе и с непознанной стороны», — отмечает директор РЦКО «Урал» ЕВРАЗа Елена Раудштейн.

Равнодушных читателей не было, люди активно интересовались раскрытыми в проекте фактами, а потом живо откликались на них в социальных сетях и на сайте.

«Создатели проекта провели масштабную изыскательскую работу. Всю представленную информацию проверяли в архивах и музеях города, дополняли её уникальными иллюстрациями — рисунками, графиками и историческими фотографиями. Проект “Тагил 300” стал для будущих поколений города настоящим электронным музеем, хранилищем информации и истории Нижнего Тагила», — подчёркивает представитель ЕВРАЗа.

По мнению авторов проекта, история Нижнего Тагила настолько интересна и неординарна, что сюжетов из неё хватило бы на несколько томов. И кто знает, может, «Тагил 300» — это только начало большого творческого пути.