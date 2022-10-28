«Наша миссия — сохранять ценное». Как фирма-дистрибьютор по перепродаже моторных масел стала крупнейшим на Урале производителем стрейч-плёнки

Российская компания SAVALT Plast в 2019 году запустила в Верхнем Тагиле завод по выпуску стрейч-плёнки и полимер-песчаных изделий из отходов полиэтилена. Предприятие является частью группы компаний SAVALT, созданной в 2011 году. Завод обеспечил городу 140 новых рабочих мест и органично вписался в бизнес-концепцию группы. О том, как фирма-дистрибьютор решила создать собственное производство, АН «Между строк» рассказал гендиректор Валерий Перцев.

«Мы являемся официальными дистрибьюторами “Газпром нефти” на территории Поволжья и Урала, поставляя моторные масла, трансмиссионные жидкости для любых автомобилей и промышленного оборудования. Исходя из логики бизнеса, появилась идея организации производства, которое основано на переработке полиэтилена и нефтепродуктов», — делится Валерий Перцев.

Стрейч-плёнка применяется при перевозках и транспортировке различных грузов. Её изготавливают из первичного сырья (так называемые первичные гранулы), которое для SAVALT Plast производит «Сибур», и вторичного гранулята, получаемого при переработке пластиковых отходов, в том числе уже использованной стрейч-плёнки. SAVALT Plast использует оба типа сырья и изготавливает три вида плёнки: Prof, Optima и Standart.

Первое производство организовали на арендованной площадке в Екатеринбурге. Начинали с небольших объёмов, но постепенно, по мере роста спроса на выпускаемую продукцию, появилась необходимость в собственном предприятии. В 2019 году был запущен завод в Верхнем Тагиле, который успешно работает и сегодня. SAVALT Plast является крупнейшим производителем стрейч-плёнки в Уральском федеральном округе.

Бизнесмен поясняет, что для организации производства плёнки были все предпосылки. Прежде всего, компания обладает большим опытом взаимодействия с нефтехимическими предприятиями и хорошо понимает рынок.

«Вокруг нашего основного бизнес-профиля мы организовали целую экосистему, в которую органично вписываются предприятия по переработке нефтепродуктов. Наш слоган “Сохраняем ценное” в этой связи приобрёл новый смысл, ведь переработка помогает оставлять минимум отходов и не причинять ущерб экологии», — поясняет гендиректор.

Кроме того, по его словам, запуск завода — это реализация одного из приоритетов компании — развивать малые города. Завод уже создал 140 новых рабочих мест, что для Верхнего Тагила весьма существенно.

Потенциальным клиентом SAVALT Plast может быть любая организация, которой нужно обеспечить сохранность товара при доставке до точки сбыта. Но стрейч-плёнка может понадобиться и в быту: например, чтобы сохранить мебель при переезде или чтобы сдать багаж в аэропорту. Сейчас на предприятии осваивают новые методы переработки сырья, стремясь к безотходному производству, что ведёт к расширению ассортимента продукции.

«Плёнку невозможно перерабатывать бесконечно, да и кроме неё на производстве всегда есть какие-то отходы. То, что уже не пойдёт на плёнку, мы используем для создания композитных материалов — сырья из смеси пластика и песка. Благодаря этому на мощностях предприятия в 2022 году было запущено производство полимер-песчаных изделий: тротуарной плитки, канализационных люков, плит для закрытия кабеля в траншее», — отмечает Валерий Перцев.

Бизнесмен считает, что главное достоинство компании — это её гибкость. SAVALT Plast всегда находит индивидуальное решение для всех своих партнёров и клиентов. У предприятия есть клиенты по всей России, но приоритетным рынком являются Урал и Поволжье. Валерий Перцев подчёркивает, что, помимо бизнес-составляющей, компания уделяет внимание и социальной сфере. К примеру, в 2022 году группа компаний SAVALT помогала администрации Верхнего Тагила в организации общегородского школьного выпускного.

В начале октября 2022 года Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области заключило с компанией соглашение на сопровождение проекта по расширению производства в рамках существующего завода. Объём инвестиций на реализацию проекта составит 800 млн рублей. По мнению гендиректора, это позволит закрепить лидирующие позиции в УрФО и в перспективе выйти на федеральный уровень.