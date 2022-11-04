«Наша миссия — помочь в развитии спорта в России». Как свердловские бизнесмены открыли производство спортинвентаря европейского качества

У мастеров спорта по гимнастике и акробатике Геннадия Жмулина и Евгения Левковца есть успешно работающий бизнес в сфере строительства в Екатеринбурге. Но они решили развивать новое направление и создали компанию Gymmat, которая занимается производством спортинвентаря. Предприниматели рассказали АН «Между строк» о том, как их компании удалось занять новую нишу и выйти на общероссийский рынок.

Первый бизнес Геннадий и Евгений открыли ещё в 2003 году. Компания «Строп-Комплект» занимается изготовлением приспособлений для захвата грузов — строп, тросов и ремней из различных материалов. В 2018 году к предпринимателям обратился их знакомый из Свердловской областной федерации спортивной гимнастики и попросил отремонтировать зону приземления для прыжков в гимнастическом зале. На производстве текстильных строп у бизнесменов уже были швейные машины, поэтому помочь не составило труда. Тогда у них и возникла идея организовать выпуск спортивного оборудования. Поскольку в спортивном сообществе все друг друга знают, а потребность в такой продукции высокая, долго ждать коммерческих предложений и заказов не пришлось.

Сейчас в ассортименте компании Gymmat есть маты, зоны приземления, ковры для борьбы, татами, гимнастические дорожки, боксёрские мешки. Мощности компании позволяют с нуля сделать полноценный боксёрский ринг и полностью укомплектовать спортивный зал или школу всем необходимым для тренировок.

«Когда строительный бизнес уже был хорошо налажен, мы задумались о производстве спортивного оборудования. Несколько лет назад мало где можно было приобрести или отремонтировать даже маты и зоны приземления. Конечно, в России существует несколько компаний, которые занимаются подобным производством, но в регионе не было хорошего поставщика, который бы гарантировал качество своей продукции», — рассказывает Евгений Левковец.

С самого начала бизнесмены поставили себе задачу — изготавливать такой инвентарь, который бы не уступал европейским аналогам. В ЕС сегодня есть много компаний, которые создают качественный продукт и полностью подготавливают площадки для крупных соревнований самого высокого уровня. Чтобы успешно с ними конкурировать, бизнесменам потребовались квалифицированные специалисты и дополнительные финансовые вложения.

«Начинали с малого, но постепенно вышли на уровень большого производства. Для запуска приглашали знакомых, далее пользовались агрегаторами работодателей, чтобы находить квалифицированных специалистов. Кроме того, наше дело постоянно требует новых вложений, прежде всего в оборудование и новые помещения», — делится Геннадий Жмулин.

Он отмечает, что для того, чтобы создавать качественный продукт, постоянно приходится преодолевать трудности, решать сложные задачи. Главное — относиться к этому не как к проблемам, мешающим делу, а как к точкам роста. Благо, что спрос на продукцию компании стабильный, спортивное оборудование изнашивается, а учреждения, которым оно необходимо, продолжают работать. Заказы поступают со всей страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Салехарда, Омска, Новосибирска и Владивостока.

В Gymmat трудится 25 человек, в основном это швеи, раскройщики и комплектовщики. По мере роста количества заказов спортсмены открыли собственный цех металлоконструкций и производство поролона вторичного вспенивания. Чтобы полностью контролировать качество продукции, Евгений и Геннадий решили в минимальной степени полагаться на поставщиков материалов для своих изделий и самим их изготавливать.

Отдельного выставочного пространства, чтобы показать спортинвентарь, у компании нет, но покупатели могут приехать на производство и там посмотреть всю продукцию. Gymmat находится в промышленной зоне района Академический в Екатеринбурге. Также товары всегда можно увидеть на различных соревнованиях и профильных выставках.

Стоимость изделий Gymmat рассчитывается индивидуально для каждого заказчика, многое зависит от конкретных запросов и размеров залов. При этом, помимо крупных проектов, здесь могут сделать и спортивный уголок для дома.

У компании уже есть успешный опыт сотрудничества с Академией единоборств РМК, Академией гимнастики, школой олимпийского чемпиона Давида Белявского в Екатеринбурге и другими организациями. В Нижнем Тагиле Gymmat оборудовал спортивную школу № 3 имени А. А. Лопатина, спортшколы № 1, «Старт» и «Уралец», спортивный клуб Sparta.

«Мы любим масштабные проекты — чемпионаты, соревнования. Делать для них качественную продукцию и получать позитивную обратную связь. Наша миссия — помочь в развитии спорта в России», — говорят предприниматели.

Этой весной компания предоставила маты для чемпионата России по прыжкам на батуте и для летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина в Сочи. Недавно Gymmat стал участником проекта «Региональные чемпионы». Он реализуется в рамках соглашения между Минэкономразвития РФ и правительством Свердловской области. Также компания подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области, которое помогает предпринимателям продвигать свой бизнес.