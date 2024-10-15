«Наш успех не столько в количестве клиентов, сколько в качестве продукта». Как предприниматель из Нижнего Тагила Алексей Палтусов превратил страсть к программированию в работающие решения для бизнеса

IT-компания из Нижнего Тагила «Компания Палтусов» стала одной из первых в Свердловской области фирм — франчайзи 1С и Центром разработки. Кроме продажи программных продуктов Фирмы 1С (1С:Бухгалтерия предприятия, 1С:Управление торговлей, 1С:ERP и др.), она занимается внедрением решений, осуществляет настройку и адаптацию программного обеспечения (ПО) под конкретные нужды бизнеса клиента, включая интеграцию с другими системами. Также компания разрабатывает собственное ПО.

В рамках совместного проекта АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с директором компании Алексеем Палтусовым и офис-менеджером Оксаной Галушко и узнали об особенностях разработки и внедрения локальных решений для бизнеса.

«Компания Палтусов» была основана в 2003 году по инициативе Алексея Палтусова. Алексей увлечён программированием с конца 1980-х годов, обладает значительным опытом, знает более 10 языков программирования. Его страсть к новым технологиям и стремление создавать инновационные решения стали основным стимулом к созданию фирмы, которая уже больше 20 лет успешно работает на рынке. За годы своей деятельности Палтусов создал и развил множество эффективных решений для бизнеса, что позволило повысить продуктивность клиентов и помогло им лучше адаптироваться в условиях быстро меняющегося рынка.

«Таких организаций много, но наша уникальность в том, что компетенции специалистов позволяют разрабатывать что-то своё. Это может делать не каждый франчайзи, для этого нужен определённый уровень программирования», — рассказывает Оксана Галушко.

Идея для продукта «Палтусов: Ресторан», разработанного компанией самостоятельно, возникла в 2009 году в ответ на растущий спрос на подобные решения в Нижнем Тагиле. Специалисты проанализировали потребности местного рынка и поняли, что существует нехватка качественного программного продукта для автоматизации ресторанного бизнеса.

«На тот момент продуктов, которые были бы отраслевыми, то есть отвечали бы за общепит или другую конкретную отрасль, было мало и потребности наших клиентов они не удовлетворяли. Вариант был либо написать своё, либо доделать чужое. Но если запросов много, перспективнее написать своё, тем более когда понимаешь, что хочет заказчик. Это был самый идеальный момент. Тогда пришло решение, что мы можем предложить программный продукт, который будет не только эффективным, но и удобным в использовании», — делится создатель компании Алексей Палтусов.

«Палтусов: Ресторан» использовался в то время в ресторанах «ЕмСам» и «Жемчужина».

Сегодня программа не теряет своей актуальности и позволяет вести учёт в соответствии со всеми требованиями законодательства: автоматизировать реализацию, производство и хранение продукции, учёт денежных средств. Включает в себя подсистемы Front Office (рабочее место бармена и официанта для ресторана), Fast Food (рабочее место кассира для столовой, кафе, предприятия быстрой продажи), «Доставка» (рабочее место доставки) и Back Office (рабочее место калькуляторщика, товароведа и управляющего), «Мобильный официант» (приложение для телефона и планшета для приёма заказов). Поддерживается обмен с ЕГАИС (продажа и отчётность алкогольной продукции), онлайн-кассы согласно 54-ФЗ (дополнительная платная обработка для кассы) и корректный учёт маркированной продукции.

«Изначально было решено работать по франшизе, потому что 1С уникален тем, что это инструмент, который позволяет разработчику заниматься дизайном программного продукта. В других языках программирования необходимо описывать то, как хранятся данные, как они между собой связаны. И основная проблема, которая возникает у разработчиков стороннего ПО, заключается в том, что, когда заказчик просит что-то изменить (например, визуальную форму или состав данных, которые редактируются), это приводит к переписыванию всего проекта», — говорит Алексей Палтусов.

Одним из интересных кейсов компании было внедрение программного обеспечения для проходной бассейна в Екатеринбурге в спортивном комплексе «Юность». Были предложены и внедрены инновационные системы доступа посетителей.

«Было взято готовое решение на платформе 1С, доработано и модернизировано под конкретный запрос на использование доступа посетителей», — рассказывает Алексей.

Кейс с разработкой программного обеспечения для проходной бассейна в спортивном комплексе «Юность» демонстрирует, как инновации в сфере IT могут решать реальные запросы клиентов и улучшать качество услуг. Эффективность и простота системы делают её примером успешного применения современных технологий в повседневной жизни.

Такое решение может быть легко адаптировано для других учреждений, таких как спортивные комплексы, школы или культурные центры, что подтверждает универсальность разработки и её потенциал для масштабирования.

Также интересным было внедрение программного продукта для рабочей столовой с различными моделями питания сотрудников и интеграция с системой доступа рабочих на предприятии Свердловской области «Первоуральский динасовый завод».

Программа 1С имеет механизмы изменения под запрос клиентов. Таким образом, «Компания Палтусов» может для каждого найти формулу, которая будет удобна в определённом бизнесе со своими нюансами.

«Клиенты у нас сейчас по всей стране, потому что современные технологии позволяют оказывать помощь удалённо. Ситуации возникают разные, иногда сталкиваемся с тем, что собственники бизнеса по незнанию или в целях экономии используют нелегальные копии программного продукта, без использования официально приобретённой лицензии 1С. В таком случае необходимо выстроить отношения так, чтобы разъяснить ситуацию и предложить легализацию, то есть установку лицензионного ПО с плавным и безболезненным переходом предприятия на него, только так собственники могут работать в соответствии с законом и получать качественную поддержку от квалифицированных специалистов», — говорит Оксана Галушко.

Сейчас в компании продуктивно работают пять сотрудников, за длительное время они сплотились в эффективный коллектив, в котором каждый находится на своём месте и может поддержать и дополнить компетенции остальных. Компания заняла свою нишу и на данный момент прочно её удерживает, что вполне устраивает руководство.

«Наш успех заключается не столько в количестве клиентов, сколько в качестве услуг, в том, что мы стабильно оказываем их более 20 лет», — объясняет директор компании.

Алексей уделяет большое внимание обучению молодых специалистов в области работы с программным обеспечением 1С. Он верит, что качественное образование молодых кадров может принести пользу не только команде, но и отрасли в целом. В связи с этим есть планы по расширению пространства офисных помещений для проведения лекций и практических занятий. Компания активно принимает студентов для прохождения практики. Это приносит взаимную выгоду: студенты получают ценный опыт, а компания помогает формировать будущих специалистов, которые могут в перспективе внести свой вклад в развитие IT-отрасли.

С мая 2006 года «Компания Палтусов» функционирует и как Центр сертифицированного обучения, а с 2007 года стала Авторизованным центром сертификации, что открывает специалистам уникальные возможности подготовки и получения сертификатов в области программных продуктов 1С. Качество образования в «Компании Палтусов» обеспечивается высококвалифицированными преподавателями, аттестованными фирмой 1С. Курсы предназначены для различных категорий слушателей, включая конечных пользователей, таких как бухгалтеры, менеджеры и руководители, стремящихся повысить свою квалификацию, а также студентов вузов и средних специальных учебных заведений, которые хотят получить актуальные знания для будущей профессиональной деятельности.

«Компания Палтусов» предоставляет решения для работы с программами 1С, помогая как новым, так и уже функционирующим организациям справляться с задачами автоматизации и обновления программного обеспечения. Опыт специалистов компании позволяет настраивать и дорабатывать системы в зависимости от потребностей бизнеса, что упрощает работу с данными и отчётностью, а также интеграцию с другими системами.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юр.лица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».