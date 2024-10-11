Население убывает, зарплата растёт. Мэрия Нижнего Тагила представила прогноз социально-экономического развития города до 2027 года

Мэрия Нижнего Тагила представила прогноз социально-экономического развития города до 2027 года, который готовят перед вёрсткой бюджета. Основой развития города будут предприятия, такие как ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавод», ВГОК, «Уралхимпласт», а экономика Нижнего Тагила продолжит расти. В 2023 году оборот организаций достиг 603,5 млрд рублей, из которых обрабатывающие производства обеспечили 467 млрд рублей. Ожидается, что в 2024 году общий оборот вырастет на 18%, достигнув 712,1 млрд рублей, а к 2027 году составит 824,4 млрд рублей, что на 36,6% больше по сравнению с 2023 годом.

Что касается среднемесячной заработной платы, то в 2023 году она составила 62 554 рубля, а в 2024 году, по оценкам, вырастет до 75 065 рублей. Предполагается, что в дальнейшем рост доходов замедлится: 80 845 рублей (2025), 86 747 рублей (2026) и 92 733 рублей (2027). Доходы предпринимательства также вырастут, но менее значительно: с 5,3 млрд рублей в 2024 году до 6,4 млрд рублей в 2027 году.

Однако, несмотря на прогнозируемый экономический рост, демографическая ситуация в Нижнем Тагиле останется сложной. По данным Свердловскстата, к 1 января 2024 года в городе проживало 333 179 человек, и, несмотря на рождаемость в 2564 человек, смертность составила 4785. Миграционная убыль также продолжает негативно сказываться на численности населения — в 2024 году ожидается, что население уменьшится до 324 401 человека.

Как говорится в прогнозе социально-экономического развития, опубликованным ИА «Все новости», основными причинами уменьшения численности населения являются снижение рождаемости, вызванное вступлением в детородный возраст поколения 90-х годов ХХ века, а также отток населения в города регионального значения. К тому же, пенсионная реформа ведёт к снижению числа работающих пенсионеров: с 80 380 человек в 2023 году до 71 200 к 2027 году.

В социальной сфере наблюдается тенденция к снижению числа обучающихся во вторую и третью смены благодаря новым строительным проектам, таким как новая школа на Гальянке — с 4939 учащихся в 2023 году до 3800 в 2026-2027 годах. Однако нехватка медицинских кадров сохранится. На 10 тысяч населения в настоящий момент приходится всего 10 врачей, и власти продолжают предлагать бесплатное целевое обучение в вузах как решение проблемы.

Безработица также будет продолжать снижаться, достигнув 0,14% к 2027 году, а численность рабочей силы вырастет благодаря повышению пенсионного возраста. Тем не менее, проблема нехватки кадров остаётся актуальной, так как потребность в персонале почти в 15 раз превышает уровень официальной безработицы.