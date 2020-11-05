Нарушителей коронавирусных ограничений в Свердловской области оштрафовали почти на 10 млн рублей

Суды Свердловской области в октябре оштрафовали нарушителей ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, более чем на 9,7 млн рублей, сообщает пресс-служба областного суда.

Уточняется, что в статистику включены как физические, так и юридические лица, допустившие нарушение по административной статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», а также по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Всего с 1 октября по 1 ноября суды вынесли более 2,9 тысячи постановлений из-за нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования и прочих требований, направленных на недопущение распространения нового коронавируса.