«Нарушений много, нарушения серьёзные». Счётная палата Нижнего Тагила проверила спортшколу «Авиатор» и музей изобразительных искусств

Счётная палата Нижнего Тагила опубликовала результаты проверки муниципальной спортшколы «Авиатор» и Нижнетагильского музея изобразительных искусств. По материалам контрольно-ревизионного ведомства, в ходе проверки обоих муниципальных организаций были выявлены многочисленные нарушения.

В частности, в «Авиаторе» таких нарушений набралось на 20 пунктов. Кроме исключительно «бюрократических» недостатков, проверяющие нашли несколько финансовых нарушений. Так, руководством «Авиатора» отдельным работникам излишне начислены и осуществлены выплаты по персональному повышающему коэффициенту и стимулирующим выплатам. Сумма неправомерных расходов составила более 260 тысяч рублей. Ещё около 125 тысяч рублей было неправомерно выплачено водителю спортшколы, а неэффективное использование транспортного средства комиссия оценила в 1,03 млн рублей.

«Нарушений много, нарушения серьёзные, — отметил председатель бюджетной комиссии городской думы Нижнего Тагила Леонид Мартюшёв. — Да, в других муниципальных учреждениях тоже выявляются нарушения с такими же цифрами, но если сравнивать по количеству людей в этих организациях, то масштабы деятельности несопоставимы в том же денежном выражении. “Авиатор” — организация небольшая, денежные обороты небольшие, поэтому сравнивать не совсем корректно. Для меня результат проверки оказался не совсем обычным. Я ожидал, что нарушения в “Авиаторе” будут, но я не ожидал, что в такой маленькой организации их будет так много».

Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила и в МУ МВД «Нижнетагильское».

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города, представление Счётной палаты там получили только вчера, 11 марта. Акт проверки ещё изучают, но, как заявила начальник управления Ирина Еремеева, с частью замечаний специалисты подразделения не согласны, часть замечаний будет устранена.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств проверка выявила нарушения по 10 пунктам о неисполнении муниципального задания, непрозрачности премирования руководства музея, об оценке имущества и условиях его хранения. В управлении культуры администрации города пояснили, что согласны практически со всеми замечаниями Счётной палаты и в ближайшее время начнётся их устранение.