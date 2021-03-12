«Нарушений много, нарушения серьёзные». Счётная палата Нижнего Тагила проверила спортшколу «Авиатор» и музей изобразительных искусств

Счётная палата Нижнего Тагила опубликовала результаты проверки муниципальной спортшколы «Авиатор» и Нижнетагильского музея изобразительных искусств. По материалам контрольно-ревизионного ведомства, в ходе проверки обоих муниципальных организаций были выявлены многочисленные нарушения.
В частности, в «Авиаторе» таких нарушений набралось на 20 пунктов. Кроме исключительно «бюрократических» недостатков, проверяющие нашли несколько финансовых нарушений. Так, руководством «Авиатора» отдельным работникам излишне начислены и осуществлены выплаты по персональному повышающему коэффициенту и стимулирующим выплатам. Сумма неправомерных расходов составила более 260 тысяч рублей. Ещё около 125 тысяч рублей было неправомерно выплачено водителю спортшколы, а неэффективное использование транспортного средства комиссия оценила в 1,03 млн рублей.
«Нарушений много, нарушения серьёзные, — отметил председатель бюджетной комиссии городской думы Нижнего Тагила Леонид Мартюшёв. — Да, в других муниципальных учреждениях тоже выявляются нарушения с такими же цифрами, но если сравнивать по количеству людей в этих организациях, то масштабы деятельности несопоставимы в том же денежном выражении. “Авиатор” — организация небольшая, денежные обороты небольшие, поэтому сравнивать не совсем корректно. Для меня результат проверки оказался не совсем обычным. Я ожидал, что нарушения в “Авиаторе” будут, но я не ожидал, что в такой маленькой организации их будет так много».
Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила и в МУ МВД «Нижнетагильское».
Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города, представление Счётной палаты там получили только вчера, 11 марта. Акт проверки ещё изучают, но, как заявила начальник управления Ирина Еремеева, с частью замечаний специалисты подразделения не согласны, часть замечаний будет устранена.
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств проверка выявила нарушения по 10 пунктам о неисполнении муниципального задания, непрозрачности премирования руководства музея, об оценке имущества и условиях его хранения. В управлении культуры администрации города пояснили, что согласны практически со всеми замечаниями Счётной палаты и в ближайшее время начнётся их устранение.
«Что касается муниципального задания, не были отражены другие формы, по которым работает музей: например, мероприятия. Отразим, исправимся, — рассказала начальник управления культуры Светлана Юрчишина. — По зарплате директора сейчас рассматриваю изменения премирования. Для Счётной палаты не вполне было понятно, как начисляется премия. Готовим изменения. По имуществу уже внесли изменения в постановление по особо ценному имуществу. И последнее нарушение: мы не проводили оценку картин, работу начнём, но это длительный процесс, срок ставим до 31 декабря 2022 года. Так как фонд картин, который надо оценить, более 5000 единиц. По нехватке площадей для хранения картин вопрос тоже непростой, будем решать».