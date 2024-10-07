Наркоманы-вандалы кошмарят жильцов многоэтажки на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Жильцы дома № 10 на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле страдают от нашествия наркоманов-вандалов. В минувшие выходные в подъезде № 6 неизвестный мужчина вырвал интернет-кабели на 2-ом, 3-ем, 7-ом и 8-ом этажах. По словам местных жителей, такие акты вандализма происходят не в первый раз. Все попытки привлечь к ответу хулиганов заканчиваются ничем.

«Вызвали сотрудников полиции, а они руками разводят, типа нет фактов, что они закладки делают. И это не первый раз так, порезали кабели, закладки свои искали. Две квартиры написали заявление по факту вандализма, но сами сотрудники говорят, что людей не хватает», — рассказал АН «Между строк» жилец дома.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» подтвердили, что по заявлению жильцов проводится проверка.